“Menos grieta, más sentido común”: Unión Renovación y Fe tuvo su primer plenario

Encabezados por los legisladores provinciales Fabián Luayza y Gustavo Cuervo, los partidos políticos que integran el bloque Unión Renovación y Fe en la Cámara de Diputados bonaerense realizaron este sábado en José C. Paz su primer plenario como puntapié inicial para la conformación de una fuerza nacional.

“Estamos dando inicio a la confederación de Unión, Renovación y Fe. Este espacio se fue conformando a partir de la unión de cuatro partidos: Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal, el Partido Unión por Todo y el Partido Fe”, contextualizó Fabián Luayza, acompañado por los legisladores Viviana Romano, Martín Rozas y Constanza Moragues Santos.

En este marco, instó a que “dejemos de lado las banderas partidarias a la hora de legislar o gestionar”, pues “hay que hacerlo pensando en la gente. No somos enemigos, somos adversarios políticos en el momento electoral”.

“Cuando nos tocó gestionar en el Gobierno de María Eugenia Vidal, estuvimos en la intervención del Servicio Penitenciario y trabajamos muchísimo para mejorar su infraestructura. Por ese mismo trabajo, llegado el Gobierno de Axel Kicillof, nos convocaron en la Dirección de Equipamiento Escolar, y en mi caso particular, fui el director que entregó más mobiliario en la historia de la provincia de Buenos Aires. Gestionar es eso, es hacerlo para la gente”, graficó el legislador oriundo de Berazategui.

Finalmente, indicó que “venimos hablando con algunos espacios del peronismo, del radicalismo y del PRO para empezar a trabajar en proyectos comunes. A todos ellos le decimos trabajemos para la gente consensuando políticas de Estado”.

A su turno, Gustavo Cuervo subrayó la vocación de “crear un nuevo modo de hacer política”, dado que “es lo que prometimos en campaña y es lo que venimos haciendo en la gestión como legisladores”.

“Como bloque nos tildan de dialoguistas porque no cerramos la puerta a ningún proyecto, venga de quien venga. Hemos decidido plantarnos en ese lugar, cansados de tantos años de grieta y de pelea inútil. Vemos como nuestros países vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay han avanzado enormemente terminando con esa grieta. Con partidos de centro derecha, de centro izquierda que se han alternan en el poder, pero con políticas que persisten”, acotó.

En igual tono, reflexionó: “Es la hora de terminar con las peleas, con las grietas y con eso de quienes piensan como nosotros son amigos- patriotas y los que piensan distinto son enemigos- traidores a la patria. Nos ha ido muy mal con esa forma de ver la política, por eso nos hemos planteado otro modo de hacer política y es lo que hacemos hoy lanzando este espacio”.

“La conformación de este bloque nace a partir de las diferencias que tuvimos con algunos diputados que eligieron el camino de la grieta. Y que planteaban que, si el Presidente ataca al periodismo, lo vamos a bancar. Y si trata a todo el Congreso de nido de ratas, coincidimos. No queremos ser eso sinceramente. Compartimos con Milei que es necesario avanzar en una reforma profunda del país. Pero no se puede decir barbaridades como que todos los legisladores son coimeros, porque yo me siento ofendido y agredido. Si otros legisladores lo aceptan, perfecto por ellos. Yo no se los voy a permitir, aunque sea el Presidente de la Nación”, señaló Cuervo.



En el plenario organizado por Sergio Lucero de Malvinas Argentinas, y por el dirigente de José C. Paz Daniel Russo, se hicieron presentes referentes de la Primera Sección Electoral, como así también los concejales de Berazategui Ezequiel Luayza y Rubén Romano. En representación del Partido Unión por Todos y del vicecepresidente del Concejo Deliberante de Lanús, el doctor Juan del Oso, participó el secretario general de Pilar, Lorenzo Almirón.