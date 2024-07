Enfático mensaje de Kicillof a los libertarios: “Les va a resultar imposible convertirnos en colonia”

El gobernador Axel Kicillof ponderó el legado de Juan Domingo Perón, al encabezar un acto en la histórica Quinta de San Vicente, al cumplirse este lunes el 50° aniversario del fallecimiento del líder justicialista.

“Hoy estamos aquí para reafirmar la vigencia de sus ideas y para sostener, frente al actual experimento anarco-capitalista que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo, que la alternativa se llama peronismo”, exclamó.

En este sentido, reflexionó: “Algunos pensarán que estamos para recordar el pasado, pero se equivocan: estamos acá para construir el futuro”.

“Durante 50 años intentaron mil veces dar por muerto el legado de Perón. En el siglo XXI fueron Néstor y Cristina quienes le devolvieron al peronismo la fuerza transformadora que, gracias a Perón, le dio protagonismo a los trabajadores, a las masas populares que habían sido marginadas de la vida política y social”, acotó el mandatario.

Acto seguido, planteó que “hoy Milei quiere instalar en la Argentina un modelo primarizado y construir una sociedad dual, con pocos privilegiados y un inmenso cúmulo de postergados. No es un modelo que inventó él, sino que impera en buena parte del mundo, pero que choca con uno de los más poderosos legados de Perón: nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse ni a entregar sus derechos y conquistas”.

“Ahí viven Perón, Evita y Néstor: en la conciencia de justicia social, en la certeza de nuestro pueblo de ser portadores de derechos por solo habitar el pueblo argentino. Les va a resultar imposible convertirnos en colonia porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo”, exclamó.

En otro tramo de su mensaje, el jefe del Estado bonaerense sostuvo que “hoy a los peronistas nos duele este presente que atraviesa la patria y que nos gobierne un presidente que hizo campaña diciendo que la justicia social es una aberración. Lo está llevando a la práctica con los resultados que vemos: más desigualdad, menos derechos, menos trabajo”.



“Milei significa más privilegios para pocos y menos derechos para muchos. Es decir, exactamente lo contrario de lo que representa el peronismo”, contrastó, para luego dar cuenta que “en un tiempo lleno de mentiras, las verdades peronistas son más necesarias que nunca: en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo”.



Asimismo, indicó que “cada vez queda más claro: el presidente Milei no vino solo a achicar el Estado, vino a desintegrarlo, así como quiere desintegrar la unidad nacional cuando pisotea el federalismo. El sueño de Milei de una Argentina sin estado es una pesadilla para la inmensa mayoría.

“El presidente volvió a lanzar el Pacto de Mayo, que ya dijimos que no es pacto ni es de mayo. Le vuelvo a proponer que sea el 4 de julio, una fecha más apropiada para entregar banderas históricas de nuestro país”, ironizó Kicillof.

También recordó que “cuando en el 73 Perón propuso el pacto social lo hizo luego de deliberar con los sectores, consensuar e incluir a todos. Y el primer objetivo era alcanzar una participación de los asalariados del 50 % en el ingreso, mejorar la distribución del ingreso. En esa misma línea digo hoy que nuestro único pacto es con el pueblo, con la patria, y no lo vamos a traicionar por una foto”.

“Nadie le va a hacer creer a los argentinos que no merecen una vida digna. En esta patria por la que pasó Perón, nadie se resigna ni naturaliza las desigualdades”, insistió.

Así las cosas, consignó que “en esta hora tan dolorosa para el país, nuestra tarea no puede limitarse a la denuncia o la resistencia. Tenemos dos tareas: crear un escudo para proteger los derechos, reduciendo el daño social que ocasionan las políticas del Gobierno nacional, y al mismo tiempo debemos construir, junto a las fuerzas populares y democráticas de la Argentina, una alternativa que en el futuro permita revertir la destrucción que está en curso y poner al país al camino del desarrollo y la inclusión”.

“No nos vamos a desmoralizar, no vamos a bajar los brazos: vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece. Este proyecto está inspirado en las ideas y el legado de Perón, sus banderas están más presentes que nunca: la dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia económica, la solidaridad no es un cálculo ni una transacción, la libertad solo es posible si hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria no se vende”, sentenció.