Madrugó Milei: “Esclavos del sobre”

El presidente de la Nación, Javier Milei, arrancó la jornada del martes en sus redes sociales, disparando munición gruesa contra el periodista Joaquín Morales Solá, a través de un posteo intitulado “el perfecto dinosaurio idiota”.

“Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato; se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista”, enumeró el mandatario.

Y acotó: “Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)”.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos”, prosiguió Milei.

En tanto, planteó que “si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta”.

“Son parte del fracaso argentino”, sentenció, no sin dejar de exclamar su eslogan: “¡VLLC !”.