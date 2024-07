Con 25 marcas, la yerba mate dice presente en “Caminos y Sabores”

Más de 25 marcas distintas de yerba mate y toda la información vinculada a los beneficios de la infusión estarán presentes en la 18ª edición de la Feria Caminos y Sabores, una de las más importantes a nivel nacional, del 6 al 9 de julio próximo, en La Rural de Palermo.

📆 6 al 9 de julio 2024 — Caminos y Sabores (@caminosysabores) July 1, 2024

En el lugar, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y 22 emprendedores estarán presentes acercando el producto en sus más variadas composiciones (gourmet, tradicional, orgánica, blend, barbacuá), y referencias sobre cómo preparar un rico mate y los avances científicos que lo validan como un alimento funcional para la salud.

La Feria reúne a más de 500 expositores con alimentos, bebidas, artesanías y tradiciones culinarias de la Argentina en nueve Caminos Temáticos: Federal, de los Dulces, de las Picadas, de los Frutos de la Tierra, de las Infusiones, de los Aceites y Aderezos, de las Bebidas, del Turismo y la Tradición y de Tu Cocina. También ofrece un Patio de Comidas, rondas de negocios y la Cocinas Verde y FEHGRA con masterclass en vivo a cargo de reconocidos chefs.

La yerba mate estará en el Camino de las Infusiones con las empresas Mate and Co SA, con Mate & Co; Cooperativa Agrícola Río Paraná Limitada, con Titrayju; Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, con Pampa, Aguantadora y Sinceridad; Cooperativa de Trabajo La Hoja Limitada, con La Hoja, Don Lucas, Palermo e Insignia; Procopio Laura Raquel, con Kalena; Solari Olimpia Carmen, con Lapacho Rosa; Cultivate La Buena Vida SA, con Mate Amos y La Obereña SRL, con La Obereña.

También Felisa SRL, con Sol y Lluvia; Hernán Nicolás Martinez Escudero, con Origen y Yara; Paticua SA, con Fidel Yerba Mate; Droguería Hierbas del Oasis, con Hierbas del Oasis; Benítez Nancy Andrea, con Susurro Nativo; Cooperativa Agropecuaria Biodinámica La Abundancia Limitada, con Arapeguá; Te Kairiyama SRL, con Ninuhsa Tea; Dulce Beso, con Dulce Beso; Gerula SA, con Romance; Viva La Mezcla SA, con Fronteras; Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América, con Flor de Jardín; Yerbatera Hoja Verde SRL, con Don Omar; María Eugenia de Filippis, con Tyga, y A.N.R.A. SRL, con Encantos y Mateandote.