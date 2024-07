El Gobierno se regodea: “No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que en el Gobierno “no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso” respecto del rumbo tomado en materia económica y monetaria, y sostuvo que tanto el equilibrio de las cuentas públicas como la emisión cero “están garantizadas”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario destacó este martes que en los primeros seis meses de gestión el Banco Nación otorgó casi 5 mil millones de dólares en créditos a la producción de las empresas y el consumo de las familias, cifra que representa un aumento del 400 % interanual, en gran parte orientados a inversiones y capital de trabajo, mientras que recibió 25 mil solicitudes para créditos hipotecarios.

Por otra parte, confirmó que se prorrogó “la suspensión de derechos de exportación para productos lácteos hasta el 30 de junio de 2025, medida que incentiva las inversiones y la producción en un sector cuyas ventas crecieron en un volumen del 7 por ciento interanual durante los primeros 5 meses del año”.

“Esta industria llega a 75 países del mundo y tuvo ingresos por 559 millones de dólares en lo que va del período”, graficó el portavoz.

Acto seguido, ponderó que “esta iniciativa se suma a otras medidas implementadas por el Gobierno bajo la lógica de sacarle de encima el Estado elefantiásico a los productores, tales como la eliminación de la prohibición de exportaciones de cortes de carne, la derogación de regulaciones distorsivas y de normas que obstaculizaban el comercio exterior, entre otras”.

“Esto es parte del camino y vamos a seguir trabajando en desregular mercados y en seguir devolviéndoles libertad a los productores”, aseguró.

En otro orden de cosas, informó que “el jueves se lanza el Plan Nacional Compromiso Federal por la Alfabetización, que se consolidó mediante el compromiso por la alfabetización que se firmó el 28 de mayo pasado por parte de los titulares de Educación de todo el país”.

“El objetivo no es ni más ni menos que lograr que todos los estudiantes de la Argentina puedan leer, comprender y producir texto de acuerdo a su edad, para que todos tengas garantizadas las oportunidades de alfabetización”, puntualizó Adorni.

En la faz económica, explicó que “cuando anunciamos déficit cero el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos nos creyeron, se terminó ajustando. Hoy lo que anunciamos fue la emisión cero en Argentina, y es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de los que estaba”.

“Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan ni en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas y la emisión cero están garantizadas, así como el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar y no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo”, exclamó.

“Desde la asunción del Gobierno el tipo de cambio registró una suba del 16 %, y en el mismo período del Gobierno anterior había aumentado 160 % pero con un detalle: nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo”, acotó.

Finalmente, reiteró que “además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante no importa lo que digan”.

“Nos preocupa el desempleo, el nivel salarial, el nivel de informalidad y un montón de cuestiones que hacen a la dignidad y al estado del trabajador. Y también entendemos cómo salir de esa situación, que también lleva tiempo”, concluyó.