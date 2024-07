“Milei no puede amar la Argentina porque no la conoce”

El líder de Patria Grande, Juan Grabois, renovó cuestionamientos al presidente Javier Milei, a quien le achacó un total desconocimiento de la Argentina y además apuntó que “cogobierna con la casta que prometió combatir”.

“Sobre todo lo que está pasando en las calles del abandono, en la economía real, en las burbujas financieras, en la inexistente gestión pública, en el Congreso genuflexo que por dos monedas se arrodilló ante un poder que lo desprecia, en la violencia cotidiana de una sociedad cada vez más desigual e intolerante, frente a la desconexión de tantas personas públicas con la profundidad del suicidio nacional que estamos atravesando, me viene hoy a la mente una pregunta: ¿seremos como Milei?”, inquirió el dirigente social.

En este sentido, puntualizó que “Milei es un topo antidemocrático que quiere destruir el Estado por dentro, Milei es un topo inglés que quiere destruir la unidad latinoamericana, Milei es un fundamentalista que nos está llevando a una crisis social-económico-financiera con su anarco-capitalismo, Milei es un insensible que defiende a Pettovello precisamente porque abandona a los jubilados, desocupados, hambreados, sin techo, niños, personas con discapacidad o pacientes oncológicos”.

“Milei es un sádico que con la caballería de Patricia Bullrich disfruta de la represión y la exhibición de fuerza frente a los débiles, Milei es un falseario que co-gobierna con la casta que prometió combatir, Milei es un irresponsable que pone sus prejuicios ideológicos e inclinaciones personales por encima de los intereses nacionales”, enumeró a través de un posteo en redes sociales.

Sobre todo lo que está pasando en las calles del abandono, en la economía real, en las burbujas financieras, en la inexistente gestión pública, en el Congreso genuflexo que por dos monedas se arrodilló ante un poder que lo desprecia, en la violencia cotidiana de una sociedad cada… — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 2, 2024

Y en igual tono, completó: “Milei es un abusador que utiliza su investidura para denigrar periodistas, pensadores y dirigentes críticos. Milei no puede amar la Argentina porque no la conoce: vive en el Planeta Liberland leyendo el Diario de Yrigoyen. No puede amar a su gente, sus paisajes, su diversidad, porque no puede amar... sólo destila odio y se regodea en la adulación”.

“¿Así somos? No lo creo. Milei no refleja lo que está en lo profundo de la sociedad argentina, no refleja su identidad solidaria, su corazón compasivo y tolerante, su alto nivel cultural, científico, técnico, su patriotismo. Milei refleja la ambición más baja por la riqueza, la fama y el poder”, anexó el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria.

En tanto, aseveró que “la batalla cultural de Milei es precisamente esa: que los argentinos de abajo y del medio, empobrecidos y estupidizados, adulen a los de arriba, aspiren a ser como ellos sin tener los medios para lograrlo jamás y descarguen su frustración en cualquiera que plantee un paradigma distinto al individualismo”.

“No permitamos que Milei marchite los laureles que supimos conseguir. No dejemos que mileice la sociedad argentina acostumbrándola a lo inconcebible. Seamos mejores que eso. Seamos humanos. Seamos argentinos. La Patria no se vende”, finalizó Grabois.