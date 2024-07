Espert reconoció que “los mercados nos han dado un llamado de atención”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, le restó dramatismo a algunos datos negativos en la marcha del Gobierno, dado que se trata de efectos esperables en “un país que estaba detonado”.

“Hay un vaso medio vacío, que son las últimas dos semanas, en las que los mercados nos han dado un llamado de atención. Ha subido 400 puntos el Riesgo País, aumentó unos $ 300 el dólar y durante junio el Banco Central no acumuló dólares”, puntualizó el economista.

De todos modos, puso de relieve que “el BCRA ha acumulado 10 mil millones de reservas netas; el Riesgo País era el doble en septiembre de 2023; el dólar libre ajustado por los precios hoy sería de $ 2600 y estamos en $ 1400”.

“Entonces, hay un medio vaso vacío, que son las tapas de los últimos días, pero hay un medio vaso lleno porque veníamos de un lugar horrible y estamos muchísimo mejor que en ese lugar horrible”, comparó Espert en declaraciones a A24.

Acto seguido, sostuvo que “es importante que la gente sepa que esto no va a ser siempre una línea recta, va a haber, sobre una línea hacia arriba, algunos vaivenes, serruchos; en un país enfermo de populismo, el camino hacia el cielo de la libertad y el bienestar no va a ser sin golpecitos como los de las últimas semanas”.

“Hasta que acertó con la convertibilidad en marzo del 91, Carlos Menem tuvo dos estallidos hiperinflacionarios: uno en 1989 con el Plan Bonex y el otro en 1990, que lo terminó con el decreto 435. Eso fue antes de comenzar uno de los períodos más virtuosos de la democracia, que fueron los cinco años del 91 al 96”, evocó.

Finalmente, evaluó que “al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo. Pero le quiero decir al mercado que el cepo se va a terminar, ojalá suceda antes de fin de año. No voy a putear al mercado por dos semanas que juega en contra”.

“El ministro Luis Caputo y el equipo económico son los primeros que detestan al cepo, que el mercado tenga claro que somos los primeros que queremos liberarlo; pero cuando hay responsabilidades de gobierno… necesitamos 5 a 10 mil millones de dólares de reserva netas más para estar seguros de que no habrá un sacudón del dólar que afecte la estabilidad macroeconómica. Estamos discutiendo el tiempo, pero no hay duda de que el Gobierno cree en la libertad cambiaria”, concluyó el diputado oficialista.