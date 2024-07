Llega la Feria del Libro Infantil y Juvenil

La Feria del Libro Infantil y Juvenil es organizada por la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento.

Este año se realizará en el ex Centro Cultural Kirchner, ubicado en calle Sarmiento 151 de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

📚 ¡Vuelve la 32.° Feria del Libro Infantil y Juvenil! 🥳



📆 Te esperamos del 8 al 28 de julio de 2024.



📍 En Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.



🎫 ¡Con entrada libre y gratuita!



📍Toda la info en https://t.co/nNmzjYZqkd pic.twitter.com/1nkXazKdWO — Feria Libro Infantil y Juvenil. (@ferialibroinf) July 3, 2024

Será del 8 al 28 de julio en los siguientes horarios: lunes 8 de julio de 9 a 18; ,artes 9 de julio de 14 a 20; del miércoles 10 al viernes 12 julio de 9 a 20 y del sábado 13 al domingo 28 de julio de 14 a 20 horas.

Lugar

Vale destacar que más de 70 editoriales, librerías, empresas e instituciones participarán de la Feria, en tanto que el discurso inaugural estará a cargo de Pablo Bernasconi, un artista inclasificable capaz de lograr creaciones muy originales, siempre sorprendentes y llenas de humor y profundidad.

Tiene publicados más de 45 libros, como autor integral. Ha hecho exhibiciones individuales y grupales de su obra en muchos países. Fue el responsable de las ilustraciones críticas en la página 2 de la edición dominical de La Nación por más de 10 años.

Muchas de sus metáforas ilustradas han aparecido en revistas y periódicos en todo el mundo como The New York Times, The Wall Street Journal, The Saturday Evening Post, Telegraph, Rolling Stone y el The Times of England.

Su muestra “Finales”, exhibida en los principales museos de la Argentina, fue vista por 150 mil personas. Actualmente exhibe la muestra itinerante “El infinito”, cruzando arte y ciencia, que ya fue vista por más de 200 mil personas.

La Feria brindará un diverso y nutrido programa para que los chicos y adolescentes se conecten con el increíble mundo de la literatura.

🙌🏻 ¡Atención escuelas!



📆 Del 8 al 12 de julio, en los días previos a las vacaciones de invierno, la Feria recibirá al público general y especialmente a alumnos y docentes.



🔗 La reserva de la visita se puede realizar a través del siguiente link: https://t.co/zbI8CAv658 pic.twitter.com/Pvqk7F9Scz — Feria Libro Infantil y Juvenil. (@ferialibroinf) July 3, 2024

Dentro de las propuestas se destacan las narraciones, el firmódromo, talleres de arte, las charlas de la Movida Juvenil y el taller de Ciencia de Melquíades. En total, habrá más de 300 actividades para disfrutar en familia.