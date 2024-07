Gray reclamó que los dirigentes importantes del peronismo “dejen de hablar en off”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a reclamar un proceso de “renovación” en el Partido Justicialista, al tiempo que reiteró que Máximo Kirchner se ha instalado como presidente de la fuerza a nivel bonaerense “a fuerza de lapicera”.

“Para mí Máximo Kirchner representa ser secretario general de la organización La Cámpora. Y el peronismo es muchísimo más que una organización, es un movimiento con más de 70 años de historia, con gobiernos, con propuestas, con cuadros militantes, con cuadros técnicos, con una historia, con un pasado y con una proyección de futuro”, puntualizó durante una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Comunicación de la USBA.

Acto seguido, recordó que “Máximo se levantó un día y determinó que va a adelantar las elecciones del Partido Justicialista ¿Se le ocurrió a él sin consultarlo con nadie, sin hablarlo, sin hacer ni siquiera dos llamados por teléfono? No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la política, en un espacio tan grande como el nuestro, necesita diálogos y consensos. Soy muy crítico de cómo llevaron adelante. Por eso creo que tiene que haber una renovación”.

“Lo que digo no es una opinión aislada. Yo escucho con mucha atención lo que me dice la gente, lo que me dice el territorio. Estoy todo el día, más que hablando, escuchando. A mí me llaman muchísimos dirigentes importantes, tanto gobernadores como intendentes, que me dicen que están de acuerdo conmigo”, reveló Gray.

De todos modos, dijo que “hay que tener la valentía y el coraje de decir las cosas de frente. Soy un dirigente político que, humildemente, fue votado en varias oportunidades. Me equivoco y reformulo, pero como dirigente tengo que tener la templanza de hablar en on, no puedo estar hablando en off”.

“Los dirigentes importantes del peronismo tienen que dejar de hablar en off. Hay que actuar en consecuencia, hay que representar a nuestros electores. Yo con esto no digo que hay que apretar un botón y eliminar a determinado sector. Me siento con autoridad porque hace más de 20 años que estoy en el mismo espacio y nunca me fui”, enfatizó el alcalde de Esteban Echeverría.

Finalmente, planteó que “una cosa es que esté La Cámpora en nuestro espacio y otra cosa es que La Cámpora se arrogue la representación de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es otra cosa totalmente distinta. Dentro del peronismo tenemos distintas opiniones y distintas vertientes. Pero en este momento el peronismo ha sido cooptado por La Cámpora y sus aliados”.