Severa advertencia de Juan Carlos de Pablo: “Vuela todo por el aire”

El economista jefe de FIEL, Juan Carlos de Pablo, se refirió al dólar blue, al cepo cambiario y a la inquietud de los mercados, al tiempo que consignó que “hay que tomar decisiones sobre la base que no va a haber un salto devaluatorio, pero no quiere decir que no pueda haberlo”.

“Hay tipos que hace seis meses que no venden soja esperando un salto devaluatorio: también se están equivocando”, alertó.

Por otra parte, dijo tener “dos estimaciones privadas que dan 4,9 % y 5 % de inflación para junio”, pero “si al Gobierno se le cree que la tasa de inflación de un mes es el techo del próximo, estamos jodidos”.

En tanto, consideró que el presidente Javier Milei es “absolutamente consciente de sus limitaciones” pero “está aferrado a una política fiscal y monetaria”.

“La devaluación aparece como la solución a la propuesta de un conjunto de colegas, que lo que están observando es un hecho, que es la devaluación del peso y consiguientemente la descolocación de la producción local frente a la importada”, analizó el economista.

“Ahora, decirle a un productor local que no se caliente porque acá lo que hay que hacer es poner el tipo de cambio oficial a tres lucas y entonces te vas a bancar toda la ineficiencia del costo argentino, en no pensar. Porque la tasa de inflación de julio se iría a 20 %, volaría todo por el aire y todo este sacrificio del primer semestre sería un desperdicio. Entonces, no hay que esperarlo ahora”, cerró.