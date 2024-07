Francos deslizó que Massa “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ensayó una osada acusación, al plantear que el exministro de Economía, Sergio Massa, “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno” de Javier Milei.

“Está haciendo mantenimiento del helicóptero. No pararon las aspas del club del helicóptero, se trabaja para eso y detrás de eso hay un poder económico que opera en los mercados”, bramó el funcionario en declaraciones a LN+.

En este sentido, recalcó: “Creo que hay actitudes que llevan a pensar que el excandidato (presidencial de Unión por la Patria) está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno porque le conviene en términos políticos”.

Acto seguido, arguyó que tanto la inflación como la disparada del dólar son producto, en parte, de las medidas que ejecutó Massa en su paso por el Palacio de Hacienda.

“A Massa le diría que tome conciencia de la realidad, que lo que vive la Argentina es producto de su gobierno y muchas medidas que tomó. Que guarde las herramientas y espere otra oportunidad”, arremetió.

En cuanto a la escalada de la divisa estadounidense, apuntó a un “poder económico que opera en los mercados”.

“No hay mucho que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos. Para mí, estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego, eso es fácil de implementar”, reiteró el titular de la mesa ministerial.

De todas maneras, aseveró que “la ventaja que tiene la Argentina es que tenemos un economista como presidente que sigue al minuto todas las cuentas públicas y los mercados y analiza cómo se desarrolla la economía del país porque es la preocupación fundamental”.

“Como dijo el Presidente, no hay lógica para que se genere una movilidad del tipo de cambio porque la base monetaria está estable. Entonces, si no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos seis meses de superávit fiscal y no se emite más que para comprar dólares, ¿cuál es el motivo por el que podría subir el dólar o la inflación?”, cerró.