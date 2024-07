Milei: “El analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía”

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que “la educación es el principal motor del crecimiento económico de la historia” y que “el analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía”.

Fue al encabezar en San Juan el lanzamiento del Plan Nacional Compromiso Federal por la Alfabetización, acompañado por el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, marco en el que el jefe de Estado sostuvo que “hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder”.

“Hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa nuestro país requiere mucho coraje”, exclamó el líder libertario.

Discurso del Presidente Javier Milei en la presentación del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan, tierra natal del Presidente Domingo Faustino Sarmiento. pic.twitter.com/knYyTBKEn1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 4, 2024

En este sentido, sostuvo que el Plan representa un “cambio en la cultura educativa” para poder “recuperar el valor de la exigencia” y entender que “evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos”.

Acto seguido, precisó que el programa establece la implementación este año de las pruebas APRENDER desde 3° grado, y otorgará a las provincias “recursos y herramientas para los docentes”.

“Hoy siete de cada diez alumnos no comprenden los textos que leen, sólo el 54 % de quienes ingresan al secundario egresan y menos de dos de cada diez lo hacen en tiempo y forma”, detalló, por lo que aseguró que “este plan no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico de nuestro país”.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento por “hacer de la Patria una gran escuela” como condición para “sacar a la Argentina de la barbarie”, y expresó que “hoy es el turno de aunar esfuerzos el Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y la sociedad para volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo”.

De acuerdo a lo informado desde la Casa Rosada, el Plan Nacional de Alfabetización es una política federal prioritaria del Gobierno nacional para lograr que todos los estudiantes de la Argentina puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad.

Impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, la iniciativa busca revertir los actuales indicadores de alfabetización, con eje en el primer ciclo, en el que las estadísticas muestran que el 46 por ciento de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en primaria.



“El desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra consigo la decadencia educativa. Un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar”, reflexionó Milei.



También adelantó que “vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización; a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lectura y escritura antes de que sea demasiado tarde”.

“Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala”, aseveró.

Finalmente, expresó que “el desafío es inmenso, pero tenemos con qué. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, el país con más premios Nobel de la región, la primera sociedad de la historia humana desde que existe la escritura en erradicar el alfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y nuestro destino como pueblo”.