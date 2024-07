PBA amenaza con participar de los Juegos Evita y responsabiliza a Scioli

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que peligra la participación en los Juegos Nacionales Evita ante la profundización del ajuste y la falta de financiamiento a los deportistas.

El subsecretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati, respaldó un reclamo de las provincias patagónicas, quienes le enviaron una nota al subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, para comunicarle que no concurrirán al certamen.

SIN INVERSIÓN ESTATAL NO HAY JUEGOS EVITA



