Yeza aclaró que sin la colaboración del PRO “se pondría peligrosa la situación de la Argentina”

El diputado nacional y flamante titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, destacó la importancia de la colaboración de la fuerza amarilla ante la “minoría institucional” con la que cuenta La Libertad Avanza, aunque descartó la fusión partidaria.

“Este es un Gobierno con minoría institucional; si nosotros tomáramos una actitud de mirarnos un poquito más a nosotros y menos al Gobierno para ver cómo ayudar de una manera sana, como lo estamos haciendo, es cierto que se podría poner peligrosa la situación de la Argentina”, expuso el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Acto seguido, evaluó que “los problemas de la Argentina están cada vez peor. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, la cosa está degradada, hay un proceso de desintegración social, hay lugares en donde está todo podrido, no hay ley”.

“Yo soy diputado, entonces les contás el proyecto de ley (a los vecinos)y te dicen ‘acá está entongado el juez, el fiscal, pasa el patrullero, están en una agrupación política’. ¿Qué le vas a decir a ese tipo? ¿Que con una ley va a cambiar la cosa? Si te dicen ‘acá no hay ley’. Ahí decís: ‘Esto está frágil’”, graficó el exintendente de Pinamar.

Luego dijo que este tema lo ha “discutido con el ingeniero Mauricio Macri, cosa en la que estamos de acuerdo”.

“Creo que con lo que hoy es la política argentina no alcanza para resolver los problemas. Tenemos que crear algo nuevo, una nueva generación de dirigentes con una nueva generación de ideas, hasta organizacionales para ver cómo diseñar el Estado, las instituciones, porque el problema del país se va a incrementar, no va a mejorar. O sea, podremos tener inflación de un dígito en el mejor de los casos si lo logran, veremos a qué costo, de qué manera, pero hay un proceso que a mí me preocupa mucho”, reiteró Yeza.

“Muchos le pedimos a Mauricio, aunque él tampoco estaba tan convencido, pero quedó muy claro que somos muchos los de PRO que necesitamos un poquito más de él”, completó.