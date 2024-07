Llegó el invierno: Cuáles son las mejores variedades de marihuana para cultivar en esta estación

El invierno está entre nosotros y, si te dedicás al cultivo de marihuana, tenés que saber que el desarrollo de las plantas no es el mismo en esta estación de invierno que durante la primavera o el verano. El crecimiento es menor, debido a que disponen de menos horas de luz y sus cogollos son más pequeños, consecuencia de las bajas temperaturas. Por lo tanto, para obtener una buena cosecha no dependerá solo de las semillas de cannabis que tengas en tu poder, sino que es necesario ofrecer a las plantas más cuidados que durante el resto del año.

Dicho esto, existe un dato que es imprescindible conocer: las raíces no pueden estar a temperaturas inferiores a 16º C porque dejará de asimilar alimento y, por lo tanto, la planta dejará de crecer. Si se planta en maceta es más fácil que las raíces se enfríen, mientras que si se hace directamente en tierra (suelo) las raíces mantienen mejor el calor.

Cultivo en macetas

Una de las ventajas de cultivar en maceta es que las plantas pueden tomar todo el sol posible durante el día, y por la noche guardarlas en una habitación a oscuras, evitando que sufran las bajas temperaturas. Será importante renovar el aire mediante un ventilador y controlar la humedad para que no aparezcan hongos.

Cultivo en invernadero

Otro sistema para cultivar en invierno es el invernadero, ya que se pueden controlar mejor las condiciones de cultivo, como la temperatura y la humedad, permitiendo observar mejor el crecimiento y el desarrollo de las plantas.

Sin embargo, el cultivo de marihuana en invernadero también presenta ciertos desafíos. Es posible que se necesite iluminación adicional para compensar la baja de luz solar. Además, es importante prestar atención a las condiciones climáticas y proteger a las plantas de heladas y otros eventos climáticos extremos.

Al elegir las variedades de semillas de marihuana para cultivar en invierno, es importante seleccionar aquellas cepas específicas con floración rápida, capaces de resistir al frío y a las peores condiciones invernales.

1. Legendary OG Punch

La Legendary OG Punch es ideal si vivís en una zona con clima frío y veranos cortos. Esta descendiente de la Legend OG y la Purple Punch desarrolla rápidamente unos cogollos de color morado. Independientemente de dónde vivas, la rápida floración de esta especie garantiza que esté lista para cosechar antes de las primeras heladas. Produce aproximadamente entre 500-550g por planta en un lapso de 8 a 9 semanas de floración.

2. Blue Cheese

Este cruce de la Original Cheese y la Oregon Blueberry Blend crece muy bien en zonas con veranos cortos. Al aire libre, esta variedad termina de florecer en 8-9 semanas y podrás cosechar entre 500-550g. Si vivís en una región especialmente fría y con heladas, es recomendable sembrar las semillas en interior y luego sacar las plantas fuera cuando haya pasado el riesgo de heladas.

3. Bubble Kush

La Bubble Kush es una de las variedades más compatibles con climas fríos y también, una de las más sabrosas. Si todo va bien y tenés los cuidados específicos para estas temperaturas y condiciones climáticas, vas a tener plantas de 160-200 cm de alto y cosechas de hasta 650g.

4. Green Crack Punch

Las variedades sativa dominantes también se pueden cultivar en climas fríos. Un claro ejemplo es la variedad resultante del cruce de la Green Crack y la Purple Punch que dan unos cogollos de color verde y morado oscuro y hasta 550-600g por planta.

Esta variedad fue desarrollada para crecer sin problemas al aire libre en condiciones climáticas adversas. Algo que es necesario que tengas en cuenta es que este híbrido sativa dominante puede alcanzar una altura de hasta 2,2m en exterior. Si no disponés de mucho espacio, pensalo dos veces.

5. Pineapple Kush

Esta descendiente de la Pineapple y la OG Kush, puede sonar tropical y exótica, pero le encantan los climas fríos y se lleva muy bien con los veranos cortos. Esta variedad tiene un período de floración de 8 a 9 semanas. Cultivarla en invernaderos puede potenciar su crecimiento al comienzo y mitad de temporada y protegerla de las heladas o las lluvias torrenciales. Una vez lista vas a poder contar con 500-550g por planta.

6. Special Kush #1

La Special Kush #1 desciende de la familia índica, un cruce de la Afghan y la Kush. Lo increíble de estas plantas es que, pese a las condiciones frías del invierno, puede alcanzar una altura de 2,7m si la sembrás directamente en el suelo. Si no tenés la oportunidad, o preferís hacerlo de una forma más discreta, podés cultivarla en macetas proporcionándole un poco de LST. Sin problemas, deberías obtener unos 500-550g planta.

7. Royal Cheese

La Royal Cheese desarrolla unos cogollos de color morado y verde durante la floración y es descendiente de la Old School Skunk y la Afghan. Si vivís en un clima frío y no tenés mucho espacio para cultivar, la Royal Cheese es ideal, ya que es raro que supere los 130cm. Pero que sea más pequeña no quiere decir que su cosecha sea menor, con los cuidados correctos vas a poder obtener hasta 600g por planta.

Cómo solucionar el tema de la falta de luz

Para resolver el problema de la escasez de horas de luz vamos a tener que usar lamparitas normales o de bajo consumo. Al finalizar el día, pondremos las plantas bajo las lámparas. Lo ideal es contar con 15 w por metro cuadrado de cultivo, al menos durante 3 ó 4 horas al día, durante un período de 4 a 6 semanas. Cuando queramos que las plantas empiecen a florecer, es momento de frenar con esta luz extra.

Vivir en un clima frío no significa que no puedas cultivar marihuana de calidad. Las cepas mencionadas han sido desarrolladas específicamente para que crezcan en este tipo de condiciones y que, vivas donde vivas, siempre vas a tener un montón de variedades para elegir.