Lipovetzky apuesta a “sostener la identidad del PRO”

El exdiputado nacional y provincial del PRO, Daniel Lipotvetzky, se refirió a la interna en la fuerza amarilla y aclaró que no debe darse “ni alianza ni menos que menos fusión” con La Libertad Avanza.

“El camino es sostener la identidad del PRO que nos llevó a gobernar la Argentina y no fusionarse y menos aliarse”, insistió el dirigente platense.

Pese a que aclaró que pueden tener puntos de acuerdo con el Gobierno, como la baja de la inflación y la eliminación del déficit fiscal, “somos un espacio que siempre defendió un Estado eficiente y no aniquilar el Estado, como propone hoy el presidente Javier Milei”.

“Después podemos acompañar desde lo legislativo en la búsqueda de consensos, pero de ahí a transformarte en una pata legislativa del Gobierno sin ser parte, es un error”, advirtió en declaraciones a la AM 950.

“Lamentablemente en la asamblea del jueves no se debatió y lo que se vio fue un espectáculo casi cachivachesco de disputas de cargos, cuando en realidad debimos haber aprendido de las PASO del año pasado, que por disputas internas nos llevaron en parte a ser terceros en la elección y empezar a debatir ideas y no cuestiones de lugares”, analizó Lipovetzky.

Hoy el PRO debía debatir su identidad. El camino no es fusionarse o aliarse a un gobierno que considera al Estado un enemigo que hay que destruir.

Cuando gobernamos la Nación, PBA y en CABA, buscamos un Estado más eficiente, no su aniquilación. Pero nada de eso se habló. Lástima! — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) July 5, 2024

En igual tesitura, planteó que “el PRO tiene que decidir dónde se va a parar y esto debió debatirse en primer lugar”.

“Si decís que no te fusionás y que tampoco sos un aliado, pero que vas a acompañar en las medidas que sean buenas y no en las que sean malas, el que está adentro del Gobierno no está cumpliendo esta lógica y a partir de ahí verá el espacio político o el el partido que decisión toma”, acotó.

Así las cosas, juzgó que “mientras no se tome esa decisión, hoy en el PRO cualquiera hace lo que sea, hay dirigentes que son parte del Gobierno, dirigentes que no lo son, hay dirigentes que son muy críticos, otros que no tanto, hay otros que parece que no son parte del Gobierno, pero lo es cuando hablan en el Congreso y pareciera que fueran parte de LLA”.

De cara a las elecciones de medio término del año próximo, Lipovetzky sostuvo que “el PRO debe definir que le va a proponer a su electorado, pero hoy no está definido claramente y ese es un problema grave que tenemos”.

“Es difícil pensar en retomar nuevamente Juntos por el Cambio. La realidad es que para pensar en dónde lo vamos a encontrar al PRO, primero tiene que definir donde se va a parar. Sí está claro que la situación de estos seis meses pareciera que, si al Gobierno le va bien, tendrá preponderancia en el armado de listas y, por lo tanto, el PRO tendrá menos posibilidad de negociar lugares. Pero si le va mal, el PRO va a quedar pegado porque parece un socio importante del Gobierno”, finalizó el exlegislador.