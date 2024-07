Todas las formas de disfrutar la yerba mate, en “Caminos y Sabores”

Hasta el martes, con el respaldo del Instituto Nacional de la Yerba Mate, un total de 22 emprendedores ofrecerán yerba mate en sus más variadas formas de consumir en la 18a edición de la Feria Caminos y Sabores, en La Rural de Palermo.

“Se duplicó el número de empresas presentes, y esto demuestra la importancia del trabajo que realiza el INYM garantizando la calidad del producto que consumimos, cada vez más aceptado porque hace bien a la salud, y promocionándolo en las principales vidrieras del país”, ponderó el director actualmente responsable temporario de los actos de administración del INYM, Nelson Dalcolmo, presente en el lugar junto a Claudio Marcelo Hacklander y a Marta Cunha, representantes de la Producción y del Gobierno de Misiones en la Institución.

En tanto, la subgerente María Marta Oria sostuvo que “para nosotros esto es una celebración, no sólo por la cantidad de emprendedores sino también porque muchos de ellos ofrecen innovación y mucha belleza en sus presentaciones, además de la calidad y el énfasis en lo bien que nos hace el producto a la salud, algo validado por la ciencia y por los consumidores”.

“Muchas de estas marcas aquí presentes no forman parte de las grandes cadenas de supermercados, y estar en Caminos y Sabores les da la posibilidad de interactuar con el público en el mayor cetro de consumo del país”, acotó.

Cabe destacar que la variedad y versatilidad en yerba mate se puede encontrar en el Camino de las Infusiones dentro de la feria.

Allí, el público encontrará la opción de yerba mate tradicional con la Cooperativa Agrícola Río Paraná Limitada que ofrece la marca Titrayju; la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada (también tiene orgánica), con Aguantadora y Sinceridad; la Cooperativa de Trabajo La Hoja Limitada, con La Hoja, Don Lucas, Palermo e Insignia; Procopio Laura Raquel, con Kalena; Solari Olimpia Carmen, con Lapacho Rosa; Felisa SRL, con Sol y Lluvia; Te Kairiyama SRL, con Ninuhsa Tea; Dulce Beso, con Dulce Beso; Gerula SA, con Romance; Yerbatera Hoja Verde SRL, con Don Omar, Viva La Mezcla SA, con la marca Fronteras, y Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América, con Flor de Jardín.

Si la preferencia es yerba mate orgánica, están Mate and Co SA, con su productos Mate & Co; La Obereña SRL, con La Obereña; Cooperativa Agropecuaria Biodinámica La Abundancia Limitada, con Arapeguá; Cultivate La Buena Vida SA, con Mate Amos: Paticua SA, con Fidel Yerba Mate; Droguería Hierbas del Oasis, con Hierbas del Oasis, y también la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, con Pampa.

Quienes priorizan la innovación sumada a lo nutricional encontrarán esas características en los productos que ofrecen Hernán Nicolás Martínez Escudero, con las marcas Origen y Yara; Fidel Foods, con Fidel Yerba Mate; Benítez Nancy Andrea, con Susurro Nativo; Cultivate La Buena Vida SA, con Mate Amos.

En Caminos y Sabores el público podrá disfrutar además de yerba mate compuesta, o “yerba mate blend”, como se la conoce popularmente. En este segmento, se destacan Viva La Mezcla SA, con la marca Fronteras; María Eugenia de Filippis, con Tyga; A.N.R.A. SRL, con Encantos y Mateandote; Droguería Hierbas del Oasis, con Hierbas del Oasis; Cultivate La Buena Vida SA, con Mate Amos, y Mate and Co SA, con su productos Mate & Co.

También forman parte del evento Don Arregüi; Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. y Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó.