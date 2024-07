“Es ilevantable”: Melconian pidió “dejar de joder” con el cepo

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, consideró que “en algunas cosas hay que hacer tabula rasa” como ser que el Gobierno “tiene que armar un esquema cambiario, una agenda adulta y dejar de joder al ministro (de Economía, Luis Caputo) con el cepo, que es ilevantable”.

“El plan de Javier Milei tuvo como base que las exportaciones bajen la brecha cambiaria y que parte de las importaciones se pedaleen y no se paguen. Eso generó una acumulación de reservas y puso en práctica un recorte fiscal con aumento de impuestos y un ajuste del gasto que implicó liquidación, motosierra y bicicleta”, contextualizó.

Luego consideró que la devaluación llevada adelante por la administración libertaria fue “por arriba de lo que se necesitaba” y “está claro que en una economía como la Argentina, eso genera inflación.

“Todo esto pasa más allá de que ellos dicen que hacen el mayor ajuste de la humanidad, que pararon la híper. Si bajamos un poco los decibeles, de eso no hubo nada”, advirtió Melconian en declaraciones a LN+.

También cuestionó al Presidente por haber estado “tirando globos durante” durante toda la campaña electoral. “Yo iba a los programas y me preguntaban si fulano iba a traer 15, si mengano iba a traer 20. Generaron toda esa ansiedad. Y ahora se pasaron completamente para el otro lado”, disparó y también indicó que “la etapa dos no existe. La etapa dos es un asiento contable. ¿Para qué seguir dando manija con los pasivos”.

“Acá hay un problema. Y es que yo no conozco qué es lo que Javier Milei pretende, más allá de las definiciones conceptuales de anarcocapitalismo que ha dado. No conozco su plan porque no se ha publicado más que con conceptos. Siempre se habla de lo fiscal, el pasivo del Banco Central y de no emitir para no generar inflación. Ahí termina todo”, analizó.

Acto seguido, indicó que “tenés las leyes, la relación con el Congreso, que juegan enfrente tuyo y son duros. En materia de política económica, ya arrancaste con este mercado cambiario. En materia de política fiscal, hay que buscar sostenibilidad. Y la ansiedad con lo tributario, se sigue visitando al campo y solidarizándose como si fuera un velorio”.