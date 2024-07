Milei quedó en el ojo de la tormenta por su faltazo a la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei decidió ausentarse en la cumbre del Mercosur realizada este lunes en Asunción, pero su faltazo no pasó desapercibido.

Los jefes de Estados del Mercosur y estados asociados asistieron participaron de la 64° Cumbre, donde Paraguay hizo la transferencia de la Presidencia Pro Tempore a Uruguay.

El cónclave contó con la presencia de casi todos los mandatarios. Estuvieron el anfitrión Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Luis Lacalle Pou (Uurguay) y también asistió como invitado José Raúl Mulino (Panamá).

Por el contrario, el único ausente fue Milei, quien en su representación envió a la canciller Diana Mondino.

Sin embargo, el desinterés del mandatario argentino fue contrarrestado por Lacalle Pou.

Em Assunção, segunda-feira com reunião de trabalho dos presidentes dos países do Mercosul e o presidente convidado do Panamá @JoseRaulMulino.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/MRXGlIxzuY