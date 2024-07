Emmanuel Horvilleur regresa a La Plata

Emmanuel Horvilleur, artista destacado del rock y pop argentino, dejó una marca imborrable con su reciente serie de tres shows “de colección” en Niceto Club.

Durante estas noches memorables, ofreció a sus seguidores un viaje musical a través de su prolífica carrera solista, que abarca siete discos, y sorprendió con interpretaciones de clásicos de Illya Kuryaki and the Valderramas que no cantaba desde hace años.

Ahora Emmanuel llega con su show al Ópera de La Plata el viernes 19 de julio. Las entradas se encuentran a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11.

Con una energía inigualable, una presencia escénica arrolladora y una puesta de lo más refinada, Horvilleur brinda un show con una selección de temas de su extensa discografía solista demostrando la vigencia y el cariño del público por su música.

Emmanuel Horvilleur no sólo repasa su trayectoria con maestría a lo largo de sus conciertos, sino que también logra crear un puente entre generaciones, dejando en claro su impacto y relevancia en la música contemporánea.