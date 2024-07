Lousteau evaluó que no están dadas las condiciones para salir del cepo

El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, dijo no ver posible por el momento la salida del cepo, dado que “todavía no tenemos el nivel de reservas suficientes”.

“Salir del cepo significa la normalidad de cualquier país del mundo, que puedas salir a comprar dólares sin ninguna restricción”, contextualizó el exministro de Economía en declaraciones a LN+.

En tanto, puso de relieve que “también si alguien que tiene títulos públicos se asusta y dice que no quiere invertir más en la Argentina y que quiere sus dólares y sacarlos, no hay para eso”.

“O si todas las empresas dijeran que no les gusta el panorama de la Argentina y todo lo que invirtieron lo quieren girar afuera, no hay. Si hubiera certidumbre, el cepo es innecesario. Pero en momentos de incertidumbre, es necesario”, resumió.

Por otra parte, cuestionó ciertas “formas” de Javier Milei. “No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el Presidente está mal. Que cuando insulta está mal, que cuando ataca está mal. Que cuando un presidente se junta con un expresidente de otro país y creen que es gracioso decir que son inmorales, o que siempre tienen una erección, o que nunca tuvieron relaciones homosexuales, no me parece que sea positivo ni que construya nada”, juzgó.

“No me gusta un presidente que ataca a un gobernador y lo compara con una persona que tiene síndrome de Down. No me gusta un presidente que avala vituperios contra periodistas porque hubo alguna crítica que no le gustó. No me gusta un presidente que viaja a agredir a otro presidente ni tener que decirle a mi hijo que esa es la sociedad en la que tenemos que vivir”, cerró el titular del Comité Nacional del radicalismo.