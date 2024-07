“La inmensidad”: Penélope Cruz en la Roma de los 70

El 1 de agosto llega a las salas locales La inmensidad, una película de Emanuele Crialese con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Filippo Pucillo y Aurora Quattrochi.



Roma, años 70. Clara, Felice y sus hijos acaban de mudarse a un nuevo barrio. Su matrimonio está en crisis y Clara vuelca sus deseos de libertad en sus hijos.

La tensión aumenta cuando Adriana, la mayor, comienza a presentarse al mundo como Adrián...





“La inmensidad es la película que llevo toda la vida queriendo hacer: siempre era ‘mi próxima película’, pero acababa dejando paso a otra historia, como si todavía no hubiera alcanzado la madurez necesaria y no me sintiese suficientemente preparado”, revela el director.

Y completa: “Es mi película más personal, un viaje en la memoria a través de recuerdos, a veces nítidos y otras veces nebulosos, e impresiones de un tiempo pasado, revisitadas y reelaboradas desde la experiencia de hoy”.