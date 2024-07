Larroque vs. Sturzenegger: “Metieron a Jack el Destripador en el Gabinete”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, afirmó que el Gobierno nacional metió “a Jack el Destripador en el Gabinete”, al referirse a la designación de Federico Sturzenegger al frente del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

“El Gobierno construye imágenes, pero en las cosas concretas no hace pie. Es difícil ver un futuro rebote, primero era en marzo, ahora se va postergando eso”, acotó el funcionario.

En tanto, advirtió que la recesión se “profundiza” y la situación es “cada vez más compleja” y “ahora metieron a Jack el Destripador en el Gabinete, entonces, si estábamos complicados, estamos peor”.

Por otra parte, el titular de la cartera social de la Provincia consideró que la firma del Pacto de Mayo fue “una foto que no sirven de mucho y no tienen incidencia en el mediano y largo plazo”.

“El Gobierno no comprende que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la Nación y las provincias. Se entiende como una especie de ente autárquico, que administra en función de las supersticiones económicas de Milei, de las ideas económicas de Caputo o Sturzenegger”, anexó el ‘Cuervo’.

Finalmente, manifestó que “uno no sabe hasta dónde gobierna Milei. Más allá de los shows que se montan, no hay una línea de gestión por fuera del saqueo. Por fuera del saqueo no hay gestión. No hay actos de gobierno; no hay anuncios o inauguraciones de nada”.