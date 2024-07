“Esas que no”, al ritmo del tango y la milonga

Los lunes a las 20.30 horas, sube a escena del Teatro Del Pueblo la obra Esas que no, protagonizada por Sol Montero y Brenda Bonotto (también a cargo de la dramaturgia), con dirección de Antonela Scattolini Rossi y arreglos-dirección musical de Agustín Scala.

¿Qué es lo que recordamos de otro que ya no está? ¿Qué es lo que trasciende, lo que nos hace únicos? Eso se pregunta Nelly, una artista obsesionada con crear algo para la posteridad, algo que le dé sentido a su existencia y a la de su hermana Betty.

Nuestras protagonistas son dos artistas que comparten todo: casa, trabajo, hombres, y el sueño de ser parte de la historia del cine: escribir y protagonizar para SonoFilm.

Pero también la responsabilidad de cuidar a una madre en sus últimos días y quienes -a fuerza de oficio, perspicacia y mucho trabajo intentan escalar y hacerse un lugar en el círculo artístico porteño de la Buenos Aires de 1937.

En este espectáculo al ritmo del tango y la milonga, estas inmigrantes italianas y compañeras de escena nos demostrarán que un dúo antagónico puede también funcionar como una unidad, aún en su singularidad.

Esas que no es un homenaje a las grandes duplas y colaboraciones artísticas, no sólo de la gran pantalla, sino también de las tablas; y al mismo tiempo a los y las artistas que trabajaron incansablemente y no trascendieron. Una historia de transformación frente al dolor de las pérdidas y de las frustraciones.