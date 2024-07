Restricción en rutas nacionales para camiones por el inicio del receso invernal

Desde este viernes estará restringido el tránsito de camiones en más de 30 rutas nacionales. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) debido al aumento del caudal vehicular que se espera por el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias del país.

Los vehículos de más de 3.500 kilos no podrán trasladarse por las rutas alcanzadas por la restricción desde este viernes entre las 18 y las 20:59 horas, sábado de 7 a 9:59 horas y el domingo de 18 a 20:59 horas.

RESTRICCIÓN DE CAMIONES

Por el receso invernal escolar, los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio, habrá restricción de circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 30 rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA

Más info: https://t.co/npYeVbDQ1Q pic.twitter.com/Wqb8YOu148 — Seguridad Vial (@InfoSegVial) July 12, 2024

De esta manera se busca facilitar la circulación de vehículos livianos y aminorar la probabilidad de siniestros viales graves.



Controles vehiculares durante el receso invernal



Para la temporada de invierno, el organismo nacional reforzó la presencia en diversos puntos estratégicos del país, a través de los agentes y recursos de cada una de las 39 bases operativas de control y fiscalización distribuidas en el territorio nacional. Los operativos que despliega la ANSV son en conjunto con las fuerzas locales de las jurisdicciones.



En cada control se fiscaliza la documentación vehicular obligatoria, el consumo de alcohol en conductores y el uso de los elementos de protección en transporte de carga y pasajeros, vehículos particulares y motos, el exceso de velocidad y el respeto en general de las normas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito.



Recomendaciones para circular de manera segura



En esta época del año donde es común la presencia de nieve y de lluvias constantes en varias partes del país, el organismo nacional recomienda a los conductores extremar las precauciones al volante para evitar cualquier tipo de siniestro vial y sus consecuencias.



Si durante el trayecto llueve, es fundamental, principalmente, disminuir la velocidad; aumentar la distancia con otros vehículos; mantener las luces bajas encendidas; el aire acondicionado en modo desempañante y no realizar maniobras bruscas.



Si en el destino elegido cayeron nevadas recientemente o está pronosticado que caerá nieve, se debe consultar a las autoridades competentes sobre la accesibilidad y el estado de los caminos y verificar la obligatoriedad de uso de neumáticos de invierno y/o de cadenas.



Otras recomendaciones para la conducción bajo este tipo de condición climática es seguir la huella dejada por otros vehículos; no frenar ni acelerar repentinamente, ni cualquier otra maniobra brusca; utilizar anticongelantes en el radiador y en el limpiaparabrisas; no detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficientes y siempre encender las luces bajas.



¿Cuál es la documentación que puede ser requerida en un control vehicular?



Por último, y para evitar olvidos y contratiempos durante el viaje, la ANSV recuerda cuál es la documentación que puede ser requerida a los conductores durante los controles vehiculares:



-Documento Nacional de Identidad (DNI).

-Licencia Nacional de Conducir.

-Cédula de identificación del vehículo.

-Comprobante de seguro vigente.

-Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).



Además, las chapas patentes deben estar visibles y colocadas correctamente, sin alteraciones y en buen estado, y se debe contar con matafuegos con fecha vigente y con balizas triangulares.