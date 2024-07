Con YPF como eje, se llevó a cabo el debate “en defensa de las empresas públicas”

“Seguimos encontrándonos para defender la soberanía de las empresas públicas que hacen grande nuestra patria” expresó Silvina Batakis, actual ministra de Hábitat de la Provincia que encabezó la mesa junto a Pablo González, expresidente de la empresa petrolera; Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología; Nahuel Chancel, secretario general de Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) seccional Ensenada; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

En ese ámbito se debatió sobre el presente y el futuro de YPF, la empresa petrolera emblema de la Argentina hoy en riesgo de privatización. Desde el público participaban activamente intendentes, funcionarios y un auditorio repleto de interesados en un debate que parece indispensable en tiempos de “destrucción” de empresas argentinas que “crean valor y generan riqueza para el país e igualan a los argentinos”.

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de nuestro país y cada decisión que se toma al respecto impacta directamente en la vida de todas y todos sus habitantes”, afirmó la ministra Batakis.

Por su parte, el expresidente de YPF, Pablo González, sostuvo que “se pergeña un plan para que Argentina sea una plataforma de exportación de crudo y que los ciudadanos y las ciudadanas accedan al combustible al precio que se paga en un país que no tiene recursos”. En el mismo sentido, ejemplificó que “la Universidad del Comahue extendió el período vacacional porque no puede pagar el gas” y remarcó que “está ubicada en territorio de la segunda reserva de gas no convencional del mundo”.

“Mirá si podemos lograr cosas desde el Estado y dar una respuesta como lo hacemos en nuestra ciudad”, manifestó el intendente de Ensenada, Mario Secco, y resaltó “soy estatista y lo he demostrado gobernando. Tenía un municipio todo privatizado y en 20 días municipalicé todo. Era un municipio fundido y hoy es uno de los diez que más crecen en la Provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, Roberto Salvarezza retomó que “sin energía no hay desarrollo en ningún país del mundo, por eso esta empresa estatal es clave para el desarrollo de la Argentina y es necesario que esté en manos del pueblo” y agregó que “YPF no sólo es una empresa que trabaja con gas y petróleo sino que también es capaz de llevar tecnología y transformarla en bienes y servicios”.

“YPF es de los trabajadores y del pueblo argentino. YPF es sinónimo de soberanía en la República Argentina”, así lo valorizó el secretario general de SUPeH seccional Ensenada, Nahuel Chancel. Asimismo, destacó que “es necesario generar espacios en los que podamos discutir nuestra soberanía, buscar trincheras para encontrarnos trabajadoras y trabajadores”.

El ciclo “En defensa de la Argentina” es organizado por la Agrupación “20 de Noviembre” y el Centro Cultural “El Amor y la Igualdad” y tiene como objetivo dialogar y debatir sobre la situación de las empresas estatales que están en riesgo de ser privatizadas por el Gobierno nacional. Hasta el momento se realizaron encuentros en defensa del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF. Se prevé un cuarto encuentro sobre la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) en los próximos días.

El inicio de estos encuentros se dio con la convicción de que la defensa de nuestras empresas estatales es clave para detener la destrucción del Estado y sus empresas desde adentro.