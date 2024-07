Para ‘Chiche’ Duhalde, “el Pacto de Mayo fue una cosa espantosa”

La senadora nacional con mandato cumplido por el PJ, Hilda González de Duhalde, consideró que el futuro inmediato es incierto y advirtió quedarse “no hay oposición”.

“La gente me pregunta qué va a pasar y la verdad es que no tengo respuesta. No hay partidos y liderazgos opositores, el peronismo y el radicalismo están en su peor momento”, analizó.

“Lo que sí veo es a un Presidente al que la gestión no le importa demasiado. Hay que ver si verdaderamente se va a dedicar a gestionar porque vive viajando por el mundo, tratando de imponer una idea que no funciona en ningún lado”, acotó en declaraciones a CNN Radio.

En este punto, precisó que Javier Milei pone como ejemplos a Estados Unidos e Israel, que cuentan con un “Estado muy importante” y que cuidan a sus empresas, mientras el líder libertario “habla de dinamitar el Estado”.

Acto seguido, dijo que el Pacto de Mayo fue “una cosa espantosa porque un pacto primeramente necesita acuerdos anteriores, y luego se firma un acuerdo; pero acá fue decisión del Presidente imponer puntos que inclusive están en la Constitución”.

“Ya el hecho de que haga firmar a su hermana me pareció espantoso. Y que deje afuera al único expresidente que fue, porque ese pacto tendrían que haberlo firmado los expresidentes”, anexó en alusión a Mauricio Macri.

También recordó que la iniciativa había convocado en primera instancia a distintos actores sociales y empresariales: “Las decisiones salían de esa mesa de diálogo, pero es muy distinto a tratar de hacerle creer a la gente que eso es un consenso cuando en realidad fue una imposición”.

“La política está muy devaluada y con razón. En ese marco, podemos tener Milei para un tiempo más y eso me preocupa, con una persona de esas características”, concluyó ‘Chiche’.