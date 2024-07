Diputado radical advirtió que Milei “mide lo económico y no le importa el resto”

Con fuertes acusaciones hacia Javier Milei, el diputado nacional de la UCR por Corrientes, Manuel Aguirre, señaló al primer mandatario como un economista en la Presidencia a quien “no le importa la salud, no le importa la educación, no le importa lo social, no le importa la gente”. Por otra parte, aludió al caso Loan Peña y aportó importantes datos en base al conocimiento de su provincia.

En primera instancia, el legislador litoraleño se mostró descontento con la forma en la que se concibió el Pacto de Mayo, refrendado el 9 de julio pasado en la ciudad de Tucumán con la presencia de 18 gobernadores.

“El Presidente puso los puntos, es un pacto de adhesión porque no lo hicieron entre todos, lo hizo solo Milei”, insinuó en diálogo con ANDigital.

En igual tesitura, indicó que “firmaron, se pusieron de acuerdo con estos gobernadores, pero no varió absolutamente nada, porque no lo diseñaron entre las dos partes. Es un pacto que ya tiene sus fallas en el origen y va a terminar fallando todo, porque los que firmaron no son parte de eso”, advirtió.

“La sociedad argentina va a salir adelante cuando se sienta parte de todo lo que se plantee, sino va a terminar mal”, acotó.

El legislador correntino regresó a las críticas sobre la postura del Presidente y reiteró que “hoy tenemos un economista en la Presidencia. Un economista que mide lo económico y no le importa el resto, no le importa la gente, ni la salud, ni la educación, ni que le falten rutas, a él le importan los números; no es un presidente, es un economista que está a cargo de la Presidencia”.

El caso Loan y las fronteras

En referencia al caso de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años desaparecido en la zona rural de 9 de julio (Corrientes) el 13 de junio, Aguirre manifestó en primer lugar: “Yo quiero recuperar al chiquito, después determinaremos quién es el culpable. Me duele mucho lo que está pasando y le está pegando muy fuerte fundamentalmente al correntino, que es una sociedad muy tradicional”.

Puntualmente, sus sospechas están centradas en tres posibles motivos o causas que influyeron en la desaparición del menor: trata de personas; venta de órganos y/o prostitución.

En este último punto, consignó que “hay países fuera de la Argentina que vienen a jodernos con ese tema, llevándonos nuestros chicos y nuestras chicas para ese fin”.

Por ultimo, aportó que “las organizaciones criminales y las mafias son de orden internacional. Muchas veces focalizan, hacen determinado tema, con tal de desviar la atención. Lo del chiquito pegó muy fuerte en la sociedad y la gente está distraída en eso, mientras tanto el Gobierno está haciendo otras cosas que no conocemos”.

“Corrientes es una provincia que tiene tres países limítrofes y nuestra frontera es un colador, te cruzás a Paraguay que esta acá nomas, vas y volvés y nadie se entera de nada”, alertó Aguirre.

Asimismo afirmó que cuando ocupaba el cargo de subsecretario de Seguridad en Corrientes, le advirtió a las autoridades que “tenemos un colador en nuestra provincia. En el caso Loan no se hizo absolutamente nada en aplicación de protocolo para bloquear las salidas en las fronteras”.