Stolbizer advirtió que “hay un pacto entre Milei y Cristina” por la designación de Lijo

La diputada nacional de la Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, se refirió a la vacante en la Corte Suprema y la eventual ampliación del cuerpo, para llevarlo a nueve miembros.

“Creo que el problema de la intención hoy de ampliar el número de miembros de la Corte vuelve a ser poner en clave de negociación política la designación de Ariel Lijo, que es particularmente lo que yo rechazo, sobre todo la maniobra de haberlo propuesto conjuntamente con Manuel García Mansilla, cuando hoy lo único que hay es una vacante en la Corte”, contextualizó.

Así las cosas, la líder del GEN disparó: “Eso ya está demostrando que lo que tenemos es un pacto claramente entre Javier Milei y Cristina Kirchner porque nada sale en el Senado si Cristina no da el acuerdo para hacerlo”.

“Y como necesitan una vacante que hoy no tienen, y necesitan empezar a negociar con otros sectores, entonces obviamente que lo que aparece es, ‘bueno, ampliamos la Corte y tenemos para repartir’. Entonces, más allá de si hace falta ampliar o no, me parece que lo que está mal es la forma”, acotó la legisladora en declaraciones a Perfil Radio.

Luego recordó: “Formo parte de un colectivo con el que venimos trabajando en el sentido de que debe haber mujeres en la Corte. Es imposible seguir con una Corte toda con hombres. Hay cuatro y se proponen dos más. Y me parece que necesitamos seriamente incorporar una mirada diferente”.