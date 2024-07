Manes le habló al arquero Milei: “Las pelotas que van afuera no las meta adentro del arco”

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, salió al cruce del presidente Javier Milei, quien en las últimas horas recordó una publicación de la Revista Noticias en la que se “maltrataba” a Lionel Messi.

“Señor Presidente: Lionel Messi es reconocido a nivel mundial no sólo porque es uno de los mejores jugadores de la historia y por sus éxitos deportivos, sino también porque es un líder positivo. Un conductor humilde, que siempre prioriza al equipo y a la Argentina por sobre lo individual, y que respeta a sus rivales. Es un espejo en el que le vendría bien mirarse. Sobre todo, por el bien de tantos argentinos que están sufriendo”, expuso el legislador oriundo de Salto.

A través de un posteo en redes sociales, ironizó: “Me imagino que debe estar ocupadísimo tratando de resolver los graves problemas económicos que atraviesan a la Argentina. Pero si tiene un minuto a la noche, lea la nota que escribí en su momento para la revista que comparte”.



“Comprendo que recibió una herencia económica dificilísima, pero convertirse en un barrabrava digital no va a resolver esos problemas”, disparó Manes.

“Se lo digo en términos futboleros: si de verdad es bilardista, ordene el equipo y arme una estrategia para ganar. Y algo muy importante, ya que usted fue arquero en su juventud: las pelotas que van afuera no las meta adentro del arco”, prosiguió.



Por último, el diputado del radicalismo aclaró que no pudo citar el tuit original porque el jefe de Estado lo bloqueó, en “una práctica no muy liberal que digamos”.