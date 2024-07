El regreso de la SIDE: para Adorni, “en Argentina todo vuelve a funcionar como debe”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia mediante el decreto 614/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial, y el regreso de la Secretaría de Inteligencia de Estado con cuatro organismos desconcentrados, un nuevo esquema que -según aseguró- servirá para modernizar y transparentar el servicio de inteligencia, además de “proteger a los argentinos y no perseguirlos”.

“Durante años la Agencia Federal de Inteligencia fue la cara visible de la decadencia argentina, donde en lugar de destinar los fondos a la defensa de la Nación y la seguridad de los argentinos, se destinaban al espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias” y “después de mucho tiempo, en Argentina todo vuelve a funcionar como debe”, puntualizó el funcionario.

Sobre la nueva estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el portavoz explicó que “tendrá el control operativo de las cuatro agencias que ahora componen el nuevo sistema, el Servicio de Inteligencia Argentino o la SIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN; la Agencia Federal de Ciberseguridad, la AFC, y la División de Asuntos Internos que, básicamente, lo que va a hacer es controlar el funcionamiento de las otras tres agencias”.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/8J8tG9y0Ob — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 16, 2024

“Es una deuda que tiene la democracia con la sociedad argentina, esto de tener una agencia de inteligencia que efectivamente sirva para proteger a los argentinos y no, en tal caso, para perseguirlos”, insistió.

Por otra parte, mencionó que “a nosotros no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país, porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso".

“Hoy tenemos un problema con el peso, y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza y absorción de pesos que estábamos haciendo y terminar con la última canilla que había para la emisión de pesos”, acotó.

En igual tono, Adorni juzgó que “esto no es más que la estocada final a la inflación. Y esto va a hacer que todo el resto de las variables se corrijan”.

“A diferencia del resto de los años que hemos tenido caídas muy notorias en la actividad económica, el trabajo que hemos hecho en materia de sinceramiento, en materia de ordenamiento económico, es brutal. Estamos listos para un gran despegue, para empezar a hablar de otra cosa en la Argentina”, finalizó.