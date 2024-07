Yeza renovó artillería contra Bullrich: “Ingrata”

El diputado nacional y titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, volvió a cargar las tintas contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en plena escalada de la puja interna de la fuerza amarilla.

“Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta, entonces ahí es donde pienso que hay algo como de ingratitud que no me gusta”, disparó el legislador.

En igual tono, evaluó en declaraciones a LN+ que la ahora funcionaria libertaria fue ingrata “con mucha gente” y reveló lo que le diría de tenerla frente a frente.,

“Pato, dejate de joder, hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al Gobierno le vaya bien”, espetó.

Finalmente, el exintendente de Pinamar reconoció que el PRO atravesó una “crisis de liderazgos, una crisis de identidad y una crisis de modelo de gestión” que viene desde 2019, cuando Macri perdió con Alberto Fernández.

“El PRO se fue rompiendo entre 2019 y 2023 y la verdad que en 2019 nadie sentía que había que arreglar el PRO, no estaba al 100 % el sentimiento de que hay que destruir y reconstruir el PRO”, completó Yeza.