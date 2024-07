Bullrich afirmó que “está absolutamente probada” la autoría del atentado a la AMIA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al 30° aniversario del atentado a la AMIA y advirtió que “esto tiene que tener consecuencias, cada acto tiene su consecuencia y un atentado tiene consecuencias”.

En cuanto a la postura iraní, explicó que “a Argentina no la amenaza nadie, porque la que fue amenazada, golpeada, fue la Argentina”.

“Está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la Embajada de Irán en Argentina y eso implica un crimen de lesa humanidad”, acotó, para luego dar cuenta que “hemos llevado al Parlamento el nuevo proyecto de juicio en ausencia. Los vamos a buscar hasta el último día de sus vidas”.

“Hace mucho que están las cartas rojas de Interpol, hace mucho que se los busca, se sabe que son ellos, pero no se ha podido hacer el juicio. En el medio estuvo el nefasto Memorándum con Irán. Quisieron darle a los homicidas la posibilidad de juzgarse a sí mismos”, prosiguió la funcionaria.

“Sabemos quiénes fueron, cómo lo hicieron. Irán y Hezbollah. Para terminar de juzgarlos presentamos esa figura del juicio en ausencia” porque “en Irán no los vamos a agarrar, necesitamos que se realice el juicio porque si no, no nos podemos mover”, completó Bullrich.