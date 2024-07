Francos se animó a proyectar una inflación “cerca de cero” para dentro de un año

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció optimista con la supuesta “recuperación” de la economía, al tiempo que proyectó una inflación cercana al cero por ciento de aquí a un año.

“Venimos observando que el estado de la opinión pública es favorable al Gobierno en esta situación. Algo pasa, se quería un cambio de régimen, el tema de la esperanza, pero en el fondo está habiendo una reactivación que la gente percibe”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, mencionó que “hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. En abril-mayo se produjo el primer cambio, se nota un movimiento en la actividad, aunque todavía es pequeño”.

En cuanto al Pacto de Mayo, manifestó que “se pueden lograr muchísimas cosas porque en definitiva se trabajará en base a los diez puntos” del acta firmada en Tucumán, “desde una ley de coparticipación hasta mecanismos para defender la propiedad privada o temas vinculados a la garantía de la educación primaria y secundaria, hay un montón de cosas para proponer”.

“Habrá que ver cómo el Consejo debate cada uno de esos puntos. Porque la verdad, puede ser que sirva para proponer alguna cosa o que finalmente no resulte eficiente para proponer algo”, acotó Francos en declaraciones a Ámbito.

Ya en tren de proyecciones, estimó: “El 18 de julio del 2025 me imagino un país con muchas respuestas a los problemas que está sufriendo la Argentina hoy. Por supuesto, me imagino un país con baja tasa de inflación, muy baja, cerca de cero porque la realidad es que los elementos que la generan van a estar absolutamente controlados”.

“Me imagino un país con actividad económica creciente, un país con inversiones, un país donde finalmente tengamos el comienzo y avance de la infraestructura para generar los recursos de Vaca Muerta”, sumó el titular de la mesa ministerial.

“Me imagino un país donde se empiece a encaminar la inversión en la licuefacción de gas que nos permita exportar gas licuado. Me imagino un país con solución para que las empresas pymes sean capaces de generar más trabajo. Me imagino un país con una vida mucho más razonable para los argentinos, teniendo en cuenta todas las ventajas comparativas que tenemos. Entonces, lo que no me imagino es que sea razonable vivir en un país con el 50 % de pobreza, eso nunca más”, completó.