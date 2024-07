Píparo disparó munición gruesa contra el Gobierno: “Hice una campaña entera…”

La diputada nacional Carolina Píparo objetó las recientes declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo, ratificando su alejamiento de las filas oficialistas.

En concreto, la excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza objetó que el titular del Palacio de Hacienda haya expresado que “la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos”.

“Hola ministro, no lo conozco ni conozco su plan, pero en lo único que se me ocurre pensar mientras leo esto es en las personas que no tienen un solo dólar. Y esperar que ustedes ya hayan pensado en lo mismo”, disparó Píparo a través de un posteo en redes sociales.

Inmediatamente, y como es habitual en estos casos, la legisladora fue blanco predilecto de los trolls libertarios, quienes le dedicaron todo tipo de insultos y cuestionamientos.

De todos modos, se detuvo en uno en particular, qué le decía: “Qué tarada que sos Caro”. No exenta de ironía, contestó: “Y... Un poco puede ser”.

“Imaginate que hice una campaña entera creyendo en que se iba a llegar al Gobierno para bajar impuestos y no sólo subieron, sino que el ministro sale a decir que muchos van a tener que vender dólares para pagarlos”, sentenció.