Bullrich: “Los votantes del PRO abrazan las ideas que se están llevado adelante”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a enviar un fuerte mensaje hacia los integrantes de su partido, al dar cuenta que “la línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”.

“No es un problema de vínculos sino que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema ¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante”, analizó la funcionaria en declaraciones a Radio Rivadavia.

En igual tesitura, planteó que “en la Argentina la gran división no es el PRO, el radicalismo, es si estás y vas a apoyar al Gobierno porque considerás que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hace el Gobierno de manera especulativa o crítica. No es un problema del PRO, le cabe a todas las fuerzas políticas”.

“Es un momento de tirar del carro, apoyar, comprometerse y hay cientos de funcionarios de este Gobierno que están afiliados al PRO y todos están tirando del carro; se está gestionando el cambio en todos lados”, enfatizó Bullrich.

Asimismo, manifestó que “la identidad es la lucha por las ideas y el pueblo argentino y los votantes del PRO abrazan las ideas que se están llevado adelante”.

📌Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, habló con Ignacio Ortelli, y equipo de Si Pasa, Pasa, sobre la actualidad política del país y comentó: "No hay uno de nuestros votantes que quiera volver a Massa".#rivadavia630 pic.twitter.com/UdolESiDbq — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 21, 2024

“No hay uno de nuestros votantes que quiera volver a Massa. Al revés, le tienen pánico a eso. Todos con esfuerzo están apoyando. Eso es lo interesante, ver dónde está nuestro votante. Está donde le dijimos que esté”, finalizó la ministra.