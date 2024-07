“Me la gané trabajando”: La explicación de Caputo tras blanquear cuentas en el exterior

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió en redes sociales a explicar una versión periodística sobre la tenencia de dólares y cuentas bancarias en el exterior.

A través de un posteo en X, Caputo contrarrestó una publicación realizada en función de las declaraciones juradas de los funcionarios, proporcionadas por la Oficina Anticorrupción.

Del informe se desprende que el titular del Palacio de Hacienda posee una decena de cuentas corrientes en dólares, radicadas en Estados Unidos.

1. Mi plata me las gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde.

2. No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información.

3. No pido a nadie que haga nada. Solo… https://t.co/ndB12i3Qne