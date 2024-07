“Rabia” desembarca en el teatro con el sello de Tolcachir

El martes 6 de agosto y como única función se presentará Rabia, basada en la novela de Sergio Bizzio, con la adaptación de Mónica Acevedo, María García de Oteyza, Lautaro Perotti y Claudio Tolcachir, en el Teatro Metropolitan (Avenida Corrientes 1342) de la Ciudad de Buenos Aires.

La obra está protagonizada por Claudio Tolcachir, quien también dirige junto a Lautaro Perotti.

La obra homónima de Bizzio se convierte en un monólogo que es una espiral claustrofóbica y de violencia latente. Rabia cuenta la historia angustiosa de José María, que tras un grave incidente se esconde en la buhardilla de la mansión donde trabaja su amor, Rosa.

Allí se convertirá en un fantasma testigo de la vida de los dueños y de Rosa, sin poder hacer nada ante las injusticias de las que es testigo.

Tendrá que ingeniárselas para vivir desde la buhardilla: buscar comida o poder hablar con Rosa, al tiempo que deberá huir de su propio yo interior.

“Existen proyectos que nos toman el cuerpo de manera prácticamente obsesiva y no nos sueltan hasta poder ver la luz. Rabia es uno de esos. Desde que leí la novela, quedé atrapado por imágenes, sensaciones, instantes que me marcaron profundamente hasta que intuí que ese placer morboso que me provocaba revisitar la historia podía ser una ceremonia teatral única y fascinante”, explica Tolcachir.

Y resalta: “Contar esta historia es sumergirse en la aventura más riesgosa. Riesgosa la historia del protagonista, riesgosa la misión de desplegarla en el espacio. Pero, ¿para qué hacer teatro si no vamos a saltar al abismo, enloquecernos de amor y de susto? ¿Si no vamos a temblar antes de empezar, abrazados con quienes le dan sentido a nuestra vocación y a nuestro trabajo?”.

“¿Por qué un hombre se arriesga a vivir en el límite de lo imposible, corriendo todos los riesgos, habitando la incertidumbre, minuto a minuto, hasta acostumbrarse a ello, subiendo la apuesta, cruzando los márgenes, como una inercia imparable que no tiene explicación y al mismo tiempo es inevitable, hasta alcanzar algo que quizá ni él mismo buscaba?”, inquiere el dramaturgo.

“Estoy hablando de Rabia, sin duda, pero también hablo de la creación, del vértigo inmanejable de sentir que una historia nos encontró, nos secuestró sin demasiadas explicaciones y nos pidió ser contada”, sentencia.

La función entonces será el martes 6 de agosto, a las 20.30 horas en el Metropolitan, con entradas a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1342.