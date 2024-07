La recomendación de Durán Barba a Milei: “No se puede vivir del circo”

El consultor y asesor político Jaime Durán Barba dijo ver el panorama actual “con mucha inquietud”, al calor de las acciones de la gestión de Javier Milei.

“Existe un divorcio en el Gobierno entre lo teórico, lo ideológico y lo práctico. El presidente Milei se dedicó mucho a predicar una filosofía, a viajar por el mundo para hacerlo y darle poca importancia al problema real de los argentinos”, analizó el gurú ecuatoriano.

Asimismo, advirtió que “hay un problema entre la teoría y la práctica del Gobierno, no están pisando la realidad y eso es muy grave. La gente pide resultados y no se están viendo por el momento, sino se ven habrán problemas”.

Luego recordó que en esta misma etapa, el expresidente Mauricio Macri tenía números “tres veces mejores”.

“Es cierto que la evaluación de Milei está bien, pero hay una enorme mayoría que dice que este no es el camino. Como también hay una inmensa mayoría que dice que la economía no mejoró; y si Milei no entusiasma a la gente con el problema de la vida cotidiana, la cosa se va a complicar”, alertó Durán Barba en declaraciones a la AM 950.

En tanto, evaluó que las encuestas positivas hacia el Presidente de la Nación son “un caso raro de comunicación política muy bien hecha”.

“La comunicación contemporánea es eso como la de Donald Trump, ágil, por las redes y con normas distintas. La política cada vez se convirtió más en espectáculo y Milei sabe llevar adelante espectáculo, pero no se puede vivir del circo porque en algún momento te van a pedir cuentas por el pan; Y ese tiempo se le está agotando al Presidente”, puntualizó.

A su vez, criticó el estilo confrontativo del líder libertario: “Usted no puede hacer gestiones ante el FMI por un dinero que se necesita en forma urgente y decir que uno de sus funcionarios es comunista” o denostar a la prensa, dado que “es vital, la columna vertebral de la democracia”.