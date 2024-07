“No espero nada de la CGT”: Gremialista busca “endurecer las medidas de fuerza”

El titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra, instó a endurecer la lucha sindical contra el actual modelo y aclaró que se puede hacer un paro sin la CGT.

“Ya hubo casos en los 90, el MTA fue pionero en hacer paro sin tener la necesidad de que la CGT lo llame”, recordó el referente gremial en declaraciones a Perfil Radio.

Acto seguido, juzgó que “una necesidad de endurecer las medidas porque el Gobierno es muy duro con la clase trabajadora desde que asumió, y me parece que de alguna manera hay que enfrentar por esos derechos por los que durante 100 años muchos dirigentes han perdido la vida, han sido secuestrados, desaparecidos y encarcelados”.

“En la coyuntura que vivimos no podemos dejar que esa lucha haya sido en vano, y menos cuando no hay ningún tipo de diálogo con el Gobierno más que imposición hacia la CGT”, acotó Yofra.

En igual tono, evaluó que “en su gran mayoría hay dirigentes dentro de la CGT que quieren otras cosas, no está a la altura de las circunstancias de acuerdo a mi criterio y a mi pensamiento. Por lo menos esta organización dice que hay que juntarse con los gremios que realmente quieran enfrentar un sistema de estas características, y la única herramienta que nosotros tenemos es la huelga. Si no hay gestión ni diálogo, tiene que haber huelga”.

“La última vez que se reunieron, el empresario que hoy está dentro del cargo de secretario de Trabajo, le iba a consultar a los empresarios. Entonces, ¿qué pueden contestar los empresarios ante un pedido de la CGT? No van a contestar absolutamente nada, no les interesa porque ya el Gobierno y los legisladores se encargaron de darle la herramienta para que precaricen aún más a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país”, alertó.

Finalmente, manifestó que “hay muchos frentes que se tienen que unir, hay que organizar los derechos de los trabajadores a través de líderes sindicales. Está (Sergio) Palazzo, (Pablo) Moyano, Paco Manrique, me parece que hay muchos dirigentes que son importantes en el país, y hay muchas organizaciones que estamos esperando esa organización paralela a la CGT que represente verdaderamente las necesidades que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras”.

“Yo no espero nada de la CGT porque ya han demostrado mucha debilidad ante el embate de este Gobierno que no cesa, no es que se para, quiere discutir, dialogar y escuchar la voz de quienes representan los trabajadores. Avanzan con su proyecto y su objetivo que es destruir a todas las organizaciones”, remató el titular de la FTCIODYARA.