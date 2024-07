París 2024: desde Olimpiadas hasta récord, los términos que hay que saber

Si hay un evento deportivo que mantiene en vilo al mundo, son los Juegos Olímpicos, que este año tienen lugar en París, Francia, razón por la cual es fundamental amigarse con el idioma que para muchos, es uno de los más complicados a la hora de entender qué se está diciendo.

No sólo los que acudirán a cada una de las competencias sino también los espectadores que lo vean por televisión o internet deberán familiarizarse con términos como gymnastique, L'athlétisme y Les JO (gimnasia, atletismo y Juegos Olímpicos, respectivamente), si es que quieren ganarse la medalla de oro en la práctica del francés.

Como en todas las ediciones, el atletismo es una de las categorías más esperadas. En este sentido, haies (“vallas”), saut à la perche (“salto con garrocha”) y lancer du poids (“lanzamiento de bala”) son términos clave. Los diferentes eventos que engloba el atletismo, en tanto, a menudo son llamados épreuves.

Natación es otro de los eventos más anticipados de este año en París, en parte porque los eventos en aguas abiertas tendrán lugar en el Río Sena -donde también se realizará la ceremonia de apertura el 26 de este mes- y muchos parisinos se preguntan si este río urbano estará lo suficientemente limpio como para nadar en él.

Sin embargo, también estarán presentes las clásicas competencias indoor en piscina, en las que los atletas se medirán en “nage libre” (estilo libre), “brasse” (pecho), “dos” (espalda) o “papillon” (estilo mariposa). Sólo uno de ellos podrá “remporté l ́épreuve” o sea, resultar ganador del evento.

Teniendo en cuenta este panorama, plataformas de aprendizaje de idiomas en línea como Preply son de vital importancia, ya que los alumnos pueden conectarse con cientos de especialistas alrededor del mundo y aprender de manera instantánea.

Este tipo de herramientas son de gran ayuda para quienes estén presentes en los estadios (para que no se les escape nada) pero también para quienes vean las competencias desde la comodidad de su sofá. En este tipo de eventos, la labor de los comentaristas suele ser maratónica y muchas veces se toman un corto descanso en vivo, dejando la transmisión con el idioma original, que en este caso será en francés. Pero conociendo los términos básicos, eso no es un problema.

Get your smashes ready!

The Arena Paris Sud has had a makeover and is now ready to host the volleyball from July 27th 🏐

-

Préparez vos smashs !

L'Arena Paris Sud a fait peau neuve et est désormais prête à accueillir les premiers matchs de volleyball dès le 27 juillet 🏐… pic.twitter.com/mvQFO8yk5x