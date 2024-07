Soledad Martínez: “El PRO no se tiene que fusionar con ningún partido”

La jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez, se mostró en discordancia con la idea de Patricia Bullrich de fusionar el PRO con La Libertad Avanza y en ese sentido explicó que “vamos a acompañar desde nuestro espacio y levantar la mano cuando no estemos de acuerdo”.

En cuanto al reciente encuentro encabezó el expresidente Mauricio Macri, precisó que “fue una reunión por Zoom dentro de la normalidad que tenemos, sino parece que cada vez que hay encuentro del PRO cambia algo”.

“Conversamos y observamos cómo vienen las cosas. Nos pusimos al día, las gestiones de nuestros gobernadores y darle a Mauricio un panorama. El PRO no es solamente la única elección que fue muy mala, porque revalidamos municipios y provincias”, matizó la intendente en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, recalcó: “No conozco heridos ni suelo usar esas palabras. Nuestro partido sigue siendo poco tradicional. Discutimos en los últimos meses la postura que tenía que tener el PRO no solo respecto de La Libertad Avanza, sino del resto de los partidos también. Decidimos que el PRO no tenía que fusionarse con otros partidos políticos”.

“Cuando fuimos gobierno, no nos fusionamos con el radicalismo o la Coalición Cívica y siempre mantuvimos nuestra identidad e ideas”, recordó, al tiempo que consignó que la postura de no fusionarse con LLA “fue una decisión mayoritaria y no tenemos que estar todos de acuerdo. En algunas reuniones hay personas más referenciadas con Patricia y en otras no”.

“Me gustaba más la Patricia que defendía al PRO y manifestaba que el PRO puede ser siempre una alternativa de gobierno. No nos vas a encontrar en una postura de estar a favor de todo o en contra de todo”, anexó.

Asimismo, puso de relieve que “acompañamos la Ley Bases como ningún otro bloque en el Congreso. Vamos a seguir apoyando al Gobierno. Y lo mejor que podemos hacer es hacerlo desde el PRO, no mezclando los partidos”.

Por otra parte, la mandataria de Vicente Lopez adelantó que próximamente habrá un acto del PRO: “Estamos pensando y planificando algún encuentro. Fuimos respetuosos de esperar el proceso interno y programamos un encuentro con dirigentes de todo el país para escucharlo a Mauricio. Lo más importante va a ser sostener que el mejor apoyo lo vamos a hacer desde nuestro espacio y levantar la mano cuando no estemos de acuerdo”.

“Un espacio porque pierde una elección no deja de existir ni se fusiona. Se viene una nueva etapa y necesitamos mantenernos unidos, con un recambio generacional”, concluyó.