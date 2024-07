Alberto iba a viajar como veedor electoral a Venezuela, pero lo bajaron por criticar a Maduro

En la antesala de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Venezuela, Alberto Fernández anunció que tenía previsto viajar para oficiar como veedor, pero en las últimas horas fue vetado por el gobierno de Nicolás Maduro.

En marzo de este año, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela había convocado a Alberto Fernández a participar como veedor de los comicios.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió… pic.twitter.com/MAVkjCwJIS — Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

Sin embargo, a tan solo cinco días, el expresidente argentino recibió la orden de no viajar. “El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, comentó en redes sociales.

Según expresó, el exmandatario fue vetado por declaraciones que provocaron “molestias” en la administración de Maduro: “La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”.

“Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, completó Fernández.