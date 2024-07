Con una foto trucada, la titular del FMI ratificó el respaldo a “los esfuerzos del Gobierno”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunió con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en el marco de la Reunión de Ministros del G20 que se está llevando a cabo en Río De Janeiro, al tiempo que subrayó que “estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del Gobierno”.

A través de su cuenta de X, la titular del organismo crediticio multilateral destacó que tuvo una “reunión constructiva con el ministro Luis Caputo en Río”, marco en el que “discutimos el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas más vulnerables”.

Asimismo, Georgieva aseveró que “estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del Gobierno para revertir la economía en beneficio de las personas”.

Por la misma red social, Caputo expresó: “Gracias Kristalina por el apoyo del FMI. La mejor director general del FMI de todos los tiempos”. En la imagen, se ve a la economista búlgara con una mano mutilada, siendo víctima de los peligros de la edición de fotos.

Thanks Kristalina for the IMF support. Best IMF’s MD ever! 🇦🇷 https://t.co/U2fThju4XJ