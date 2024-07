Desde Corpus Christi a la cañonera paraguaya, los “Días malditos” del peronismo

Editorial Planeta presenta Días malditos, un libro de Mariano Hamilton que recorre los casi cuatro meses que transcurrieron entre los bombardeos a Plaza de Mayo hasta la caída de Juan Domingo Perón.



El autor conversará este viernes, desde las 19 horas, con Pedro Saborido y Aníbal Fernández en la Librería del Fondo y Centro Cultural (Costa Rica 4568), actividad que podrá seguirse a través del Instagram del lugar.

“Hay libros necesarios. Y hay otros que no lo son. Libros bien escritos, con ideas luminosas, historias emocionantes, autores prestigiosos y que, sin embargo, no llegan a ser ineludibles, porque en sus frases, citas, mensajes y subtextos no habita ese rumor de verdad inapelable, capaz de cambiar la vida del lector. Esto último me pasó al correr de las páginas de Días malditos y les pasará a los que tengan el valor, el apetito intelectual y la disposición para abordar sin prejuicios este texto revelador”, explica Aníbal Fernández en el prólogo.

Desde Corpus Christi, que resultó el primer estertor del golpe de Estado que cambiaría para siempre la historia de la Argentina, hasta la partida de la cañonera Paraguay transportando a Juan Perón a un exilio de más de 17 años, cada momento se desarrolla en este libro: los hechos y hasta las hipótesis de un conflicto que nunca llegó a suceder.

Para desentrañar la naturaleza de ese centenar de días que construyeron el derrocamiento de Perón hay que revisar, además de documentos, las acciones y la intimidad de los actores principales: los sentimientos oscuros, las operaciones y los motivos secretos que los empujaron a una acción criminal de la dimensión del bombardeo a la Plaza de Mayo.

“Esta historia fue reconstruida con inteligencia y puntillosidad por Mariano Hamilton y hacen de Días malditos un libro necesario, una obra que revisa lo que la historia oficial ha mantenido en la sombra, para que el lector cuente con datos fidedignos sobre los autores y de las víctimas de toda esa locura”, completa el exjefe de Gabinete.