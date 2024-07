Grindetti rechaza la fusión del PRO con La Libertad Avanza: “Tenemos que ser bien amarillos”

El jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, reiteró la necesidad de “fortalecer” la identidad del PRO, al mostrarse distante de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en torno a la “postura con La Libertad Avanza”.

“En algunas cosas con LLA coincidimos pero en muchas otras no: personalmente, tengo diferencias en cuestiones como el rol del Estado. Podemos tener coincidencias pero no tenemos que compartir el Gobierno. Es una picardía si se rompen los bloques en la Legislatura bonaerense porque nos debilita como espacio político. Tenemos que fortalecernos y para eso estar todos juntos”, analizó el exintendente de Lanús.

Tras pronunciarse en contra de una posible fusión de los partido, argumentó: “Yo creo en el Estado, es necesario para salud, educación, seguridad. Pero veo como una posibilidad un acuerdo electoral, que no es un acuerdo de cogobierno. Es coincidir en muchas cosas para después dar discusiones a nivel partidario sobre el accionar del Gobierno”.

“Tenemos que fortalecer nuestra identidad. No tenemos que perder de vista que salimos terceros y perdimos una elección, y eso nos obliga a repensarnos de cara a cómo nos ve la gente”, acotó Grindetti en declaraciones a Perfil.

“No es que los resultados se dieron por mala suerte. Evidentemente, en algo nos hemos equivocado y nuestra oferta no fue aceptada. Venimos de muchos años de un buen vínculo con el vecino. No podemos perder identidad, y para eso tenemos que ser bien amarillos. Y esto no implica cerrarse sino abrirse pero pivoteando sobre un conjunto de ideas que nos haga mostrarnos frente a la gente con la identidad que supimos construir”, sumó.

En torno al rol del expresidente Mauricio Macri, dijo verlo “muy enchufado” en esta etapa y rechazó la idea de “expulsar” a Bullrich del partido. “En política no hay que extremar. Al contrario: me sentaría con Patricia y le diría 0revisemos esto0. Si nos rompemos nos debilitamos y se disgrega el PRO”, finalizó.