G20: Caputo se mostró con la secretaria del Tesoro de EE UU pero vuelve sin dólares

En el marco de la Reunión de Ministros del G20 que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en el que se trabajó “para fortalecer la relación bilateral”, aunque no pudo anunciar el préstamo directo que pretendía.

En este sentido, durante la reunión, en la que también participaron el secretario de Finanzas Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y su vicepresidente, Vladimir Werning, las autoridades del Tesoro resaltaron la importancia del “ancla fiscal” para la necesaria normalización de las variables económicas.

De acuerdo a lo informado oficialmente por el Palacio de Hacienda, en la reunión se destacó el “rápido y necesario descenso de la inflación en Argentina, el esfuerzo para proteger a los más vulnerables y el hecho de contar con superávit gemelos y financieros sin estar en default, por primera vez en la historia”.

Por estos motivos, Yellen “felicitó al ministro por el avance de las medidas, destacó la importancia de continuar este sendero de políticas y garantizó el apoyo de Estados Unidos a este proceso”.

Muchas gracias @SecYellen por su apoyo y el de todo su equipo.



Thank you very much Secretary Janet Yellen for your support and that of your entire team. https://t.co/gAq4CSChby