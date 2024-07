Diputada libertaria reveló aval de Menem y la Rosada para visitar genocidas

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, una de las legisladoras que integró la comitiva que fue hasta el penal de Ezeiza para reunirse con los genocidas Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, reveló que la actividad tuvo el aval del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, además de la Casa Rosada.

“Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo, porque primero porque era una visita con un buen objetivo de fondo, y segundo porque aparentemente tenía el okey de Martín Menem y de Casa Rosada”, expuso.

Y sumó: “Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro, que nosotros compartimos de legisladores, es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales”.

A su regreso del pena de Ezeiza, la legisladora santafesina informó que se comunicó con Menem: “Compartimos una llamada telefónica de menos de diez minutos, que la hice yo, para plantearle cuál era mi postura y de dónde venía mi enojo con mi compañero”.

“En ese momento (Menem) desconocía un poco lo que estaba sucediendo porque había sido muy incipiente, según él, pero la realidad es que la visita se convocó desde una combi oficial, que eso se hace todo un pedido desde lo que es la Cámara, desde la aplicación de diputados, y realmente tiene un okey dado desde Presidencia o desde la misma gestión, porque si no, no te habilitan un vehículo para trasladarte a donde vos quieras”, prosiguió Bonacci en declaraciones a Somos Rosario.

Asimismo, disparó: “Lo que no me parece correcto es que a mí mi compañero no me haya dado la libertad, a través de proporcionarme más información, de elegir si yo quería participar o no de esta convocatoria”.

“Yo digo que sentí un engaño desde el momento que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar. De hecho, fue muy insistente con la invitación”, pormenorizó.

“Yo me di cuenta al momento de entrar lo que estaba pasando. Expresé mi postura que no quería participar activamente de la conversación, ni de la foto, ni del proyecto en sí, que tampoco se me explicó bien a qué proyecto se iba a trabajar. Evidentemente eso no se respetó, porque yo no participé activamente de la reunión, no conmulgo con las ideas que propone Beltrán (Benedit), no reivindico a estos genocidas de la época de la dictadura”, insistió.

Finalmente, no descartó alejarse de la bancada oficialista por esta cuestión: “Yo quiero ser muy orgánica políticamente porque nosotros también estamos acá gracias a Javier Milei y sobre todo a la gente que nos votó” pero “me genera demasiado malestar estar dentro de de este bloque de esta manera, con tanto secreto, con tanto ocultar información”.

“Realmente es incómodo humanamente quiero decir, y esto lo sabe tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque con el que todavía no he conversado, que me resulta incómodo. No definí todavía si me voy del bloque, pero lo estoy pensando”, remató.