El 50° aniversario de “The lamb lies down on Broadway” tendrá su celebración en Buenos Aires

Genetics presenta por única vez en Buenos Aires The lamb lies down on Broadway – 50 aniversario. Será el sábado 7 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Coliseo, con las últimas entradas disponibles vía Ticketek.

Considerada como una de las obras más intrincadas y bellas de la historia del rock, The Lamb Lies Down on Broadway extendió la capacidad creativa de Genesis hasta límites inimaginables.

Partiendo de la figura de Rael, un portorriqueño en New York (un prototipo de lo que sería el punk) experimenta un viaje fantástico en la búsqueda de sí mismo.

Peter Gabriel tomó las riendas de la trama de este álbum escribiendo todas las letras, inspirado en la película El Topo, escrita, dirigida y protagonizada de Alejandro Jodorowsky.

Por su parte, la banda tenía la tarea de componer la música de la obra. Tras la concreción de tamaño logro –un disco doble y una gira con el concepto innovador de “multimedia” con música e imágenes sincronizadas– Peter Gabriel dejó la banda marcando el final de una etapa.

Genetics presentó desde 2014 The lamb lies down on Broadway en escenarios de Argentina y Chile, respetando la puesta original de luces y proyecciones, lo cual convierte a la experiencia en un verdadero y único viaje en el tiempo.

Genetics es considerada una de las bandas más importantes del mundo interpretando la música de Genesis. Sus shows se caracterizan por el respeto a las grabaciones originales y a su puesta en escena, recreando los conciertos de la época, lo que les valió el reconocimiento del público y la prensa internacional. Desde 2015, se presenta periódicamente junto al mismísimo Steve Hackett, guitarrista original de la banda inglesa.

En 2023, tras una exitosa gira por Sudamérica precisamente junto a Steve Hackett, y luego de completar su primer tour tocando en escenarios de los Estados Unidos, Genetics celebró el 50º aniversario de Selling England by the Pound, considerado por muchos como uno de los mejores discos de la historia de Genesis y de todo el rock progresivo.

La banda está integrada por Daniel Rawsi en batería, percusión y voz; Horacio Pozzo en teclados y guitarra; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; Leo Fernández en guitarra y Tom Price en voz, flauta y percusión.