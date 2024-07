Advierten que el Gobierno “no tiene margen” para bajar las retenciones

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, sostuvo que pese a los dichos del presidente Javier Milei en La Rural, “el Gobierno hoy no tiene margen para bajar las retenciones, por lo menos en una forma significativa”.

“No tienen margen porque, a pesar de que los impuestos en la Argentina son muy altos, no alcanzaban, el Gobierno decidió eliminar el déficit primero, lo cual ayuda a bajar el impuesto inflacionario. Está bajando un impuesto que golpea mucho a las personas de bajos recursos, pero no es un impuesto tradicional”, analizó.

“La segunda cosa es que el Impuesto PAIS expira el 23 de diciembre, y el Gobierno dijo que lo quiere sacar, pero es muy difícil si lo quieren renovar a una alícuota más baja no le pidan que lo coparticipe”, acotó el economista en declaraciones a Perfil Radio.

Así las cosas, planteó que “un impuesto malo, cuestionado por el FMI, malo desde el punto de vista técnico y que el Gobierno no quiere, que si lo tiene que prorrogar, lo va a hacer tragando un sapo y perdiendo recaudación”.

“Porque el Impuesto PAIS, en los seis meses del año, aportó 1.5 punto del PBI. Al final va a terminar aportando un poco menos, pero es un impuesto que en un año va a aportar más de un punto del PBI”, sumó.

“Ahí ya tenemos una cosa que va a generar una pérdida en la recaudación que el Gobierno lo está compensando, algo con la reforma de la Ley Bases, algo subiendo el impuesto a los combustibles y recuperando lo que el Gobierno anterior dejó, pero tiene un problema con la recaudación igual”, advirtió.

Con este panorama, reiteró que no ve “mucho margen para bajar retenciones”, pero en su mensaje en la inauguración de La Rural el Presidente “habló de otra cuestión que es lo que está sufriendo el campo hoy, que son muchas cuestiones”.

“Las retenciones, el Impuesto PAIS que lo pagan los insumos, y después la brecha cambiaria. En la medida que uno vaya normalizando el tema cambiario, el campo va a estar mejor. En esa secuencia las retenciones vienen al final”, concluyó Artana.